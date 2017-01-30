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Экономическая надежда покинула россиян

Экономическая надежда покинула россиян

В мире же экономический оптимизм по-прежнему процветает.

42% жителей планеты верят, что 2017 год будет успешным с экономической точки зрения. Противоположного мнения придерживаются 22% респондентов по всем мире. Таким образом, глобальный индекс экономической надежды на наступивший год составил 20 п.п., что на 3 пункта ниже предыдущего значения. В России индекс экономической надежды за год сократился на 20 п.п., опустившись с 6 п.п. до -14 п.п. Доля экономических пессимистов в нашей стране (31%) почти вдвое превысила число оптимистов (17%). Таким образом, Россия оказалась на 33 месте в общем рейтинге, разделив свое место с Финляндией и ЮАР. Как и в предыдущие годы, наиболее оптимистично настроены в экономическом плане развивающие страны во главе с БРИК. Самые же низкие показатели индекса экономической надежды уже который год фиксируются в развитых странах и особенно в Западной Европе. Таковы результаты глобального опроса, проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств GallupInternational/WIN в 69 странах мира, в том числе в России и Украине, где эксклюзивным представителем сети является исследовательский холдинг Ромир.

В рамках ежегодного проекта «Конец Года» («End of the Year»), уже 40-го по счету глобального исследования мнения жителей планеты,  ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN опросила почти 69 тысяч респондентов в 69 странах мира, чьи высказывания фактически репрезентируют мировое общественное мнение. Исследовательский холдинг Ромир, эксклюзивно представляющий GIA в России, Украине и странах СНГ, продолжает публиковать результаты опроса о перспективах наступившего года.

В числе прочих вопросов респондентам было предложено оценить экономические перспективы 2017 года в сравнении с предыдущим.  На основе полученных ответов путем вычитания негативных ответов из позитивных был рассчитан глобальный индекс экономической надежды, который оказался равен 20 п.п. В среднем 42% жителей планеты надеются, что 2017 год принесет экономическое процветание. Противоположного мнения придерживаются 22% опрошенных во всем мире. При этом почти треть респондентов (31%) полагают, что 2017 год с экономической точки зрения будет таким же, как и предыдущий.

Диаграмма 1. Скажите, пожалуйста, каким, на ваш взгляд, будет 2017 год с экономической точки зрения? (%) Не представлена доля затруднившихся ответить.

 

Таким образом, доля экономических оптимистов почти вдвое превосходит долю пессимистов, что и выводит индекс экономической надежды на 2017 год на уровень 20 п.п. По сравнению с прошлым годом он потерял 3 п.п., однако по-прежнему находится в уверенной плюсовой зоне. Тем не менее, не смотря на оптимистичный средний показатель по общей мировой выборке, в отдельных странах и регионах картина в вопросе экономических перспектив 2017 года существенной отличается. Показательно, что выявленные тренды наблюдаются уже не первый год.

Итак, наиболее оптимистично настроены, как и в предыдущие годы, развивающиеся страны, во главе которых в качестве примера можно по праву поставить страны БРИК с индексом в 53 п.п. и в целом G-20, где индекс оказался равен 38 п.п.

В экономическом унынии продолжают пребывать развитые страны (индекс экономической надежды в G-7 составил 4 п.п.) и особенно Западная Европа (0 п.п.).  Среди европейских стран особо выделяются Италия (-48 п.п.) и Греция (-53 п.п.). Видимо, предвкушая свое единство с Европой, Украина резко ухудшила свои экономические настроения. В итоге индекс опустился до -49 п.п. при том, что в предыдущие годы он хоть и находился в минусовой зоне (-13-17 п.п.), но не столь глубоко.

Аутсайдерами же рейтинга стали Гонконг (-56 п.п.) и Южная Корея (-62 п.п.), для которых экономические и политические потрясения 2016 года не прошли бесследно. Напомним, что в этих странах даже ощущения личного счастья и оптимизма изрядно пошатнулись.

Карта 1. Индекс экономической надежды в мире по макрорегионам. Подробные результаты по каждой стране, принимавшей участие в исследовании, см. в Таблице 1.

А теперь подробнее остановимся на результатах, полученных в России. Так, в экономическое процветание в 2017 году верят 17% россиян. В пользу экономических проблем высказались 31% опрошенных. 40% респондентов полагают, что 2017 год будет с экономической точки зрения таким же, как и предыдущий 2016. Таким образом, индекс экономической надежды на 2017 год в России составил -14 п.п., опустившись сразу на 20 пунктов по сравнению с предыдущим замером.

Как видно из диаграммы 2, своим провалом индекс обязан двукратному сокращению доли экономических оптимистов в сравнении с концом 2015 года – с 33% до 17%. Также на треть (с 30% до 40%) выросло число россиян, которые пока не видят поводов для каких-либо изменений в экономике.  Число экономических пессимистов выросло незначительно – всего на 4%. Куда больше тревожных высказываний по поводу экономических перспектив было получено в конце 2013 году с прогнозами на 2014 – 54%. 

Диаграмма 2. Динамика экономических прогнозов россиян в 2013-2016 годах (%). Не представлена доля затруднившихся ответить.

Таким образом, кривая индекса экономической надежды в России после двухлетнего уверенного роста - с -43 п.п. в 2013 до 6 п.п. в 2015 – опять пошла вниз. Вице-президент Gallup International/WIN и президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин считает такое поведении индекса достаточно закономерным.

Диаграмма 3. Динамика Индекса экономической надежды в России в 1997-2016 годах (в процентных пунктах).

«В 2013 году призрак кризиса уже блуждал по стране, что начало отражаться на потребительском поведении уже во второй половине 2013 года. Поэтому столь пессимистичные прогнозы на 2014 оказались неудивительными. В 2014 году  экономические проблемы действительно не заставили себя долго ждать вслед за политическими событиями. И доля экономических пессимистов, хоть и уменьшилась по сравнению с предыдущим годом, но все равно осталась больше числа оптимистов, - объясняет Андрей Милехин. - В 2015 году индекс вышел в плюсовую зону, т.к. россияне, вероятно, не думали, что нынешний кризис примет такой затяжной характер. После года экономических проблем они надеялись на скорые изменения к лучшему в 2016 году, но этого не случилось. По официальным показателям прошлый год оказался несколько успешнее предыдущего. Однако многочисленные исследования, в том числе и проведенные Ромир, показывают, что для россиян ушедший год выдался более тяжелым, чем 2015. Отсюда и рост пессимистичных настроений. В прошлом году общество сплотилось перед трудностями, но следить за проблемами развитого мира и радоваться успехам на международной арене россиянам мешает отсутствие экономического благополучия, высокое расслоение и отсутствие видения будущего».

Таблица 1. Рейтинг стран по Индексу экономической надежды – 2016 и динамика за предыдущие годы измерений (в процентных пунктах).

Страны

ИЭН на

2017

ИЭН на

2016

ИЭН на

2015

ИЭН на 2014

ИЭН на 2013

ИЭН на 2012

ИЭН на 2011

Глобальное среднее

20

23

19

2

7

-2

2
  1.   Бангладеш

67↑

60

23

-7

-

-

-
  1.   Гана

67↑

-8

-

-

-

-

-
  1.   Кот д’Ивуар

56

-

-

-

-

-

-
  1.   Индия 

54↑

44

54

13

27

0

24
  1.   Вьетнам 

48

53

40

4

7

51

61
  1.   Филиппины 

38↑

17

9

9

25

0

15
  1.   Аргентина 

37↑

28

-18

-1

-13

1

12
  1.   Китай 

34↓

54

45

35

32

21

46
  1.   Фиджи

34

39

60

48

-

-

-
  1.   Папуа   Новая Гвинея

31↑

10

42

34

-

-

-
  1.   Нигерия

30↓

61

45

-

-

-

-
  1.   Пакистан  

30↓

50

37

-3

5

-12

-21
  1.   Перу 

28↑

3

14

9

31

-13

29
  1.   Парагвай  

25

-

-

-

-

-

-
  1.   Косово

24↑

12

5

27

-

-

-
  1.   Бразилия 

18↑

-3

-3

28

45

46

47
  1.   Индонезия

17↑

7

27

9

-

-

-
  1.   Армения 

14↑

-28

-31

7

-11

8

-3
  1.   Албания

10

-

-

-

-

-

-
  1.   Словения

9↑

-11

-

-

-

-

-
  1.   Таиланд

9↑

-8

23

-23

-

-

-
  1.   Дания

8↓

25

31

27

-

-

-
  1.   Монголия

8↑

-32

-

-

-

-

-
  1.   Ливан  

7↑

-32

-35

-17

-66

-23

0
  1.   Македония  

6↑

-5

-12

-7

-14

-3

-13
  1.   Конго

5↓

25

-

-

-

-

-
  1.   Португалия  

5↑

-18

-48

-61

-85

-

-
  1.   Панама

3↓

18

27

-

-

-

-
  1.   Азербайджан

3↓

15

44

16

56

30

2
  1.   Норвегия

2

-

-

-

-

-

-
  1.   Ирак

0↑

-45

-7

4

0

26

17
  1.   Румыния

0

-

-

-

-

-

-
  1.   Иран

-1↓

6

-

-

-

-

-
  1.   Чехия  

-1↑

-11

-10

-28

-32

-24

-31
  1.   США

-2

-3

-4

-25

-8

-21

-9
  1.   Исландия 

-2↓

11

-18

-33

-32

-68

0
  1.   Эквадор  

-8↑

-16

-7

-

-

-

-
  1.   Ирландия  

-9↓

14

-4

-28

-51

-68

0
  1.   Испания  

-10↓

-1

-17

-40

-59

-47

-35
  1.   Колумбия 

-11↓

-3

18

17

2

28

-16
  1.   Израиль  

-12↑

-22

-38

-

-

-

-
  1.   Швеция

-13↑

-47

-14

-8

-28

-27

24
  1.   Россия 

-14↓

6

-6

-43

-23

-22

7
  1.   Финляндия 

-14↑

-35

-32

-16

-35

-14

17
  1.   ЮАР

-14↑

-45

-

-4

-

-

-
  1.   Эстония

-15

-

-

-

-

-

-
  1.   Сербия 

-16

-17

-41

-42

-41

-50

-45
  1.   Литва

-17

-

-

-

-

-

-
  1.   Япония

-17↓

-8

-18

-3

-23

-29

-21
  1.   Канада

-19↓

-8

-8

-2

-12

-21

-7
  1.   Босния   и Герцеговина  

-20↑

-34

-32

-40

-53

-52

-17
  1.   Польша  

-20

-17

-14

-6

-45

-42

-14
  1.   Болгария  

-21↓

-11

-33

-29

-19

-23

-31
  1.   Палестинские   территории

-22↑

-34

13

-39

-7

-26

0
  1.   Германия  

-24↑

-37

-28

-23

-46

-40

3
  1.   Афганистан 

-26

-24

30

2

1

19

24
  1.   Турция

-27↓

-3

-36

-19

-13

-1

-11
  1.   Австралия 

-29

-25

-23

-15

-22

-29

-7
  1.   Латвия

-34↓

-17

-20

-19

-

-

-
  1.   Франция  

-34

-33

-51

-53

-67

-80

-58
  1.   Австрия

-38↑

-49

-45

-43

-31

-54

-1
  1.   Великобритания  

-38↓

-21

-15

-17

-41

-

-44
  1.   Бельгия 

-39↓

-28

-50

-33

-64

-54

-1
  1.   Италия  

-48

-47

-31

-34

-32

-30

-35
  1.   Украина  

-49↓

-13

-17

-16

-28

-48

-38
  1.   Мексика

-49↓

-22

-22

-7

-

-

-
  1.   Греция

-53↑

-65

-42

-63

-

-

-
  1.   Гонконг 

-56↓

-45

-40

-32

-28

-37

0
  1.   Южная   Корея

-62↓

-18

-22

-3

-28

-32

-6

Источник: Ромир, Gallup InternationalWIN, декабрь 2016

31.01.2017

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