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В компании Coca-Cola HBC Россия назначен новый Директор по юридическим вопросам

В компании Coca-Cola HBC Россия назначен новый Директор по юридическим вопросам

С 20 января 2017 года Директором по юридическим вопросам в компании Coca-Cola HBC Россия назначена Татьяна Паняева. Татьяна будет работать в непосредственном подчинении генеральному директору компании Стефаносу Вафеидису.

В зону ответственности нового Директора по юридическим вопросам войдет руководство юридической функцией в России, включающей 3 подразделения: Центр экспертизы, Центр контрактной, претензионной и судебной работы, Региональные юридические команды.

Одна из стратегий Coca-Cola HBC Россия в области управления персоналом – развитие талантов внутри компании, и назначение Татьяны подтверждает это. Татьяна обладает продолжительным и успешным опытом работы в компании. Она начала карьеру в Coca-Cola HBC Россия в 2003 году с позиции административного помощника юридического отдела. В разное время Татьяна занимала должности юриста и старшего юриста, а с 2010 по 2014 год руководила командой юристов Московского региона. За годы работы на этой позиции Татьяне удалось продемонстрировать выдающиеся навыки кросс-функциональной коммуникации и развития сотрудников. До назначения Татьяна занимала должность Главного юрисконсульта по операционной поддержке.

«Я искренне благодарна компании и коллегам за то, что сделали этот шаг возможным. Юридическая функция будет продолжать оказывать поддержку бизнесу для достижения лучших результатов. Новая позиция – это очень большая ответственность, и я обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы оправдать оказанное мне доверие», - комментирует Татьяна Паняева, Директор по юридическим вопросам Coca-Cola HBC Россия.

Татьяна с отличием окончила Нижегородский Государственный Университет по специальности «Филолог» и получила второе высшее образование по специальности «Юриспруденция» в Московском Государственном Университете им. М. В. Ломоносова.

Борис Бунькин, занимавший ранее эту должность, продолжит работу в группе Coca-Cola HBC на позиции директора по юридическим вопросам по группе стран (Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Польша, Армения, Латвия, Литва, Эстония).

30.01.2017

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