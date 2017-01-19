Агетство Brandson приняло участие в VI Евразийском Ивент Форуме

С 18 по 20 января 2017 года в Санкт-Петербурге при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а также при активном участии Комитета по развитию туризма и СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» состоялось ключевое событие индустрии России – VI Евразийский Ивент Форум (EFEA).

Мероприятие объединило на своей территории организаторов выставок, конгрессов и конференций, специалистов ивент-агентств, представителей компаний из области инсентива и делового туризма. В юбилейном Форуме 2016 года приняли участие 447 отраслевых специалистов из 21 региона России и 12 стран мира. Среди них были представлены такие мировые лидеры выставочно-конгрессного бизнеса, как Messe Frankfurt GmbH, ITE Group, UBM, Messe Düsseldorf GmbH, ЦВК «Экспоцентр», КВЦ «Экспофорум», специалисты ведущих мировых профильных ассоциаций ICCA, UFI, РСВЯ.

Главной темой конгрессной программы EFEA 2017 стала «Ивент индустрия 4.0: перезагрузка». Такой выбор определяется современными реалиями - сегодня мир вокруг нас меняется с катастрофической скоростью. Последние изобретения в области информационных технологий становятся драйвером для развития абсолютно всех сфер деятельности человека. Мы входим в эру «поколения 4.0» (generation 4.0), лидером в которой сможет стать только тот, кто сумеет быстро и эффективно использовать современные технологии для своего развития. В рамках Евразийского Ивент Форума 2017 участники мероприятия попробуют определить, как в этих условиях развивается ивент-индустрия, какое будущее ее ждет и как сегодня стать лидером на этом рынке.

Елена Юферева, генеральный директор Brandson Branding Agency, член совета Ассоциации Брендинговых Компаний России (АБКР), считает, что ивенты, как важная составляющая перечня услуг агентства полного цикла, являются отличным способом изучить рынок и стать ближе к потребителю.

В своём выступлении на тему "Brand Experience в b2b. Помогает ли ивент-маркетинг увеличить капитал бренда?" она выделила основные моменты, связывающие брендинг с событийным маркетингом.

«Ивент-маркетинг является важным вкладом в комплекс коммуникаций, создающих особый стиль и настроение бренда и, следовательно, капитализирующий его в умах целевой аудитории, тем самым нарабатывая метафорический капитал бренда, а затем – в конкретных финансовых показателях, таких как стоимость торговой марки. Событийный маркетинг – это важнейший кирпичик бренд-билдинга, поскольку помогает налаживать обратную связь с потребителем, тем самым «прощупывая» его инсайты, а также придавая всей цепочке коммуникаций (включая диджитал) цельность, последовательность и осмысленность», - резюмирует Елена.

Оказывая влияние на имидж компании, ивент-бренды призваны косвенно воздействовать на мнение целевой аудитории, формируя репутацию. Репутация складывается из фактов, на основе мнений, а для формирования репутации требуется время. Именно поэтому в b2b брендинге настолько велика роль коротких брендов, позволяющих найти непрямой путь в сознание потребителей для формирования репутации. Ивент-брендинг помогает в формировании среды бренда, которая напрямую влияет на успешность реализации корпоративной стратегии и увеличивает капитал бренда.

VI Евразийский Ивент Форум стал основой успешного взаимодействия предпринимателей в целях развития бизнеса и привлечения инвестиций. Формат сессий и деловых встреч Евразийского Ивент Форума наиболее эффективен для обмена опытом, выработки единой позиции бизнес-сообществом и запуска новых бизнес-процессов. Что особенно ценно – этот авторитетный форум дает возможность широко и всесторонне обсудить самые актуальные на данный момент для экономического сообщества вопросы.