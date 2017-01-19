Новости компаний

Агетство Brandson приняло участие в VI Евразийском Ивент Форуме

Агетство Brandson приняло участие в VI Евразийском Ивент Форуме

С 18 по 20 января 2017 года в Санкт-Петербурге при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а также при активном участии Комитета по развитию туризма и СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» состоялось ключевое событие индустрии России – VI Евразийский Ивент Форум (EFEA).

Мероприятие объединило на своей территории организаторов выставок, конгрессов и конференций, специалистов ивент-агентств, представителей компаний из области инсентива и делового туризма. В юбилейном Форуме 2016 года приняли участие 447 отраслевых специалистов из 21 региона России и 12 стран мира. Среди них были представлены такие мировые лидеры выставочно-конгрессного бизнеса, как Messe Frankfurt GmbH, ITE Group, UBM, Messe Düsseldorf GmbH, ЦВК «Экспоцентр», КВЦ «Экспофорум», специалисты ведущих мировых профильных ассоциаций ICCA, UFI, РСВЯ.

Главной темой конгрессной программы EFEA 2017 стала «Ивент индустрия 4.0: перезагрузка». Такой выбор определяется современными реалиями - сегодня мир вокруг нас меняется с катастрофической скоростью. Последние изобретения в области информационных технологий становятся драйвером для развития абсолютно всех сфер деятельности человека. Мы входим в эру «поколения 4.0» (generation 4.0), лидером в которой сможет стать только тот, кто сумеет быстро и эффективно использовать современные технологии для своего развития. В рамках Евразийского Ивент Форума 2017 участники мероприятия попробуют определить, как в этих условиях развивается ивент-индустрия, какое будущее ее ждет и как сегодня стать лидером на этом рынке.

Елена Юферева, генеральный директор Brandson Branding Agency, член совета Ассоциации Брендинговых Компаний России (АБКР), считает, что ивенты, как важная составляющая перечня услуг агентства полного цикла, являются отличным способом изучить рынок и стать ближе к потребителю.

В своём выступлении на тему "Brand Experience в b2b. Помогает ли ивент-маркетинг увеличить капитал бренда?" она выделила основные моменты, связывающие брендинг с событийным маркетингом.

«Ивент-маркетинг является важным вкладом в комплекс коммуникаций, создающих особый стиль и настроение бренда и, следовательно, капитализирующий его в умах целевой аудитории, тем самым нарабатывая метафорический капитал бренда, а затем – в конкретных финансовых показателях, таких как стоимость торговой марки. Событийный маркетинг – это важнейший кирпичик бренд-билдинга, поскольку помогает налаживать обратную связь с потребителем, тем самым «прощупывая» его инсайты, а также придавая всей цепочке коммуникаций (включая диджитал) цельность, последовательность и осмысленность», - резюмирует Елена.

Оказывая влияние на имидж компании, ивент-бренды призваны косвенно воздействовать на мнение целевой аудитории, формируя репутацию. Репутация складывается из фактов, на основе мнений, а для формирования репутации требуется время. Именно поэтому в b2b брендинге настолько велика роль коротких брендов, позволяющих найти непрямой путь в сознание потребителей для формирования репутации. Ивент-брендинг помогает в формировании среды бренда, которая напрямую влияет на успешность реализации корпоративной стратегии и увеличивает капитал бренда.

VI Евразийский Ивент Форум стал основой успешного взаимодействия предпринимателей в целях развития бизнеса и привлечения инвестиций. Формат сессий и деловых встреч Евразийского Ивент Форума наиболее эффективен для обмена опытом, выработки единой позиции бизнес-сообществом и запуска новых бизнес-процессов. Что особенно ценно – этот авторитетный форум дает возможность широко и всесторонне обсудить самые актуальные на данный момент для экономического сообщества вопросы.

20.01.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

20.01.2017 - 14:54
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация