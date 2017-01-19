"Новогодние чудеса" в тройном размере: как зрители ТВ-3 спасли жизнь троим детям

В конце 2016 года телеканал ТВ-3 запустил бескорыстный проект: посвятил праздничный эфир спасению жизни ребёнка! С 26 декабря по 16 января зрители ТВ-3 могли отправить смс с суммой пожертвования на короткий номер, средства поступали на счёт фонда «Детские сердца» для лечения маленького Гриши Глебушкина. Важен был каждый рубль!

Благотворительная акция поддерживалась эфирными событиями, специальным программированием, сообщениями на сайте и в социальных сетях. В акции приняли участие звёзды канала: героиня реалити-шоу «Дневник экстрасенса» Фатима Хадуева, эксперты программы «Человек-невидимка» шаман Дардо Кусто, хиромант Борис Акимов и другие, ведущая шоу Эвелина Блёданс, участники остальных проектов телеканала… Они обратились к поклонникам, чтобы всем вместе сотворить чудо.

Грише всего 2 года, но за свою жизнь он пережил уже несколько операций – у мальчика сложный порок сердца. Помочь ему могут только в клинике в Германии, но лечение стоит 2,5 миллиона рублей…

Итоги благотворительной акции превзошли самые оптимистичные ожидания: благодаря зрителям, ТВ-3 сумел собрать… почти 9 миллионов! И теперь спасти удастся не одного, а троих малышей!

В данный момент деньги уже переведены в немецкую клинику, Гриша готовится к операции, которая навсегда избавит его от болезни!

Остальные деньги фонд направил на спасение «срочных» больных. Имя одного из них уже известно – это двухлетний Мухамед Евлоев. Он нуждается в реконструкции сердечного клапана – причём операция необходима в ближайшее время. Для семьи Мухамеда благотворительная акция действительно стала «Новогодним чудом», ведь найти больше 2 миллионов многодетной семье без помощи добрых людей не под силу.

ТВ-3 благодарит всех, кто принял участие в акции! Благодаря вам чудеса стали реальностью!