Креатив

"Любимый" запустил серию ситком-роликов в поддержку нового позиционирования

&quot;Любимый&quot; запустил серию ситком-роликов в поддержку нового позиционирования

Бренд расскажет покупателям, как с юмором можно разрешить разногласия и достичь гармонии в отношениях

В чем залог крепких отношений, расскажет «Любимый» в новом году — бренд меняет свое позиционирование, и теперь в его фокусе не молодые влюбленные, а зрелые пары, которые, несмотря на разные характеры и привычки, стремятся всегда находить компромисс, чтобы сохранить то ценное, что они создали вместе. «Любимый» вдохновляет своих покупателей посмотреть на их отношения как на гармоничный дуэт — такой же, как сочетание соков разных фруктов в уникальных миксах бренда.

Новое позиционирование и фокус на новую целевую аудиторию помогут бренду «Любимый» дифференцироваться от других игроков сокового рынка.

С начала января текущего года стартовала новая коммуникационная кампания под слоганом «Гармонично вместе!». Чтобы поддержать новое позиционирование и рассказать об уникальных вкусах бренда «Любимый», был снят рекламный «сериал» о жизни пары — энергичной Юлии и рассудительного Андрея. Герои покажут телезрителям, как достичь гармонии в паре, даже имея совершенно разные характеры. Телевизионные ролики сняты в популярном формате ситкома: это серия из трех видео, в которых любящая пара попадает в комичные ситуации, знакомые каждому человеку. Разрядить обстановку и найти выход из любого затруднительного положения героям помогает любовь, взаимоподдержка и юмор.

«Истории в новых рекламных роликах близки по духу покупателям – любящим парам, которые давно вместе и прекрасно знают «маленькие особенности» друг друга.  Они разные, каждый уникален по-своему, но чувствуют себя гармонично вместе. Точно как фрукты в уникальных миксах «Любимого», – комментирует новую рекламную кампанию старший бренд-менеджер Анна Кузнецова.

Помимо ТВ-кампании, запланирована также поддержка бренда в Интернете с помощью видео-рекламы и баннеров. В феврале на сайте бренда www.love-juice.ru будет запущен спецпроект «В гармонии с любимым», в рамках которого можно будет создать анимированный видео-альбом, посвященный своей паре, и поделиться им в социальных сетях. Самый креативный участник выиграет поездку на двоих в Сочи!

Производство роликов:

Креативная идея – агентство «Родная Речь» (Leo Burnett Group Russia)
Production – студия «Парк Продакшн»
Режиссер – Ярослав Пегер

Команда PepsiCo:

Директор по маркетингу – Михаил Глухов
Менеджер по маркетингу - Маргарита Меликсетян
Бренд-менеджер - Александра Заигрина
Продюсеры – Ирина Дроздовская, Наталья Лобурева
Маркетинговые коммуникации – Снежана Дубинина, Екатерина Остроглазова

19.01.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Брендинг

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

19.01.2017 - 14:38
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация