"Любимый" запустил серию ситком-роликов в поддержку нового позиционирования

В чем залог крепких отношений, расскажет «Любимый» в новом году — бренд меняет свое позиционирование, и теперь в его фокусе не молодые влюбленные, а зрелые пары, которые, несмотря на разные характеры и привычки, стремятся всегда находить компромисс, чтобы сохранить то ценное, что они создали вместе. «Любимый» вдохновляет своих покупателей посмотреть на их отношения как на гармоничный дуэт — такой же, как сочетание соков разных фруктов в уникальных миксах бренда.

Новое позиционирование и фокус на новую целевую аудиторию помогут бренду «Любимый» дифференцироваться от других игроков сокового рынка.

С начала января текущего года стартовала новая коммуникационная кампания под слоганом «Гармонично вместе!». Чтобы поддержать новое позиционирование и рассказать об уникальных вкусах бренда «Любимый», был снят рекламный «сериал» о жизни пары — энергичной Юлии и рассудительного Андрея. Герои покажут телезрителям, как достичь гармонии в паре, даже имея совершенно разные характеры. Телевизионные ролики сняты в популярном формате ситкома: это серия из трех видео, в которых любящая пара попадает в комичные ситуации, знакомые каждому человеку. Разрядить обстановку и найти выход из любого затруднительного положения героям помогает любовь, взаимоподдержка и юмор.

«Истории в новых рекламных роликах близки по духу покупателям – любящим парам, которые давно вместе и прекрасно знают «маленькие особенности» друг друга. Они разные, каждый уникален по-своему, но чувствуют себя гармонично вместе. Точно как фрукты в уникальных миксах «Любимого», – комментирует новую рекламную кампанию старший бренд-менеджер Анна Кузнецова.

Помимо ТВ-кампании, запланирована также поддержка бренда в Интернете с помощью видео-рекламы и баннеров. В феврале на сайте бренда www.love-juice.ru будет запущен спецпроект «В гармонии с любимым», в рамках которого можно будет создать анимированный видео-альбом, посвященный своей паре, и поделиться им в социальных сетях. Самый креативный участник выиграет поездку на двоих в Сочи!

Производство роликов:

Креативная идея – агентство «Родная Речь» (Leo Burnett Group Russia)

Production – студия «Парк Продакшн»

Режиссер – Ярослав Пегер

Команда PepsiCo:

Директор по маркетингу – Михаил Глухов

Менеджер по маркетингу - Маргарита Меликсетян

Бренд-менеджер - Александра Заигрина

Продюсеры – Ирина Дроздовская, Наталья Лобурева

Маркетинговые коммуникации – Снежана Дубинина, Екатерина Остроглазова