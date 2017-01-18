adidas Originals запускает кампанию Original* и представляет фильм "Original не имеет границ"

adidas Originals запускает кампанию Original новым фильмом «Original не имеет границ», созданным при участии самых неординарных людей из мира музыки, скейтбординга, спорта, моды и искусства.

Вновь доказывая, что понятие Original не имеет границ, фильм соединяет ремикс культовой песни "My Way" Фрэнка Синатры и провокационный взгляд на современную уличную культуру. Задействовав в съемках несколько поколений звезд, включая музыкантов Snoop Dogg, Дева Хайнса (Dev Hynes), Stormzy и Мэйбл (Mabel), известных баскетболистов Карима Абдул-Джаббара (Kareem Abdul-Jabbar) и Брэндона Инграма (Brandon Ingram), художницу Петру Коллинз (Petra Collins), скейтбордистов Марка Гонзалеса (Gonz) и Лукаса Пуига (Lucas Puig) и многих других, бренд с тремя полосками переосмысливает свои классические силуэты и обращается к новому поколению творцов для того, чтобы вдохновить их пересмотреть понятие оригинальности.

«Все, что мы делаем для adidas Originals, – это никогда не останавливающийся процесс и всегда движение вперед, ведь настоящее творчество не имеет границ, – прокомментировала Алегра О'Хара (Alegra O’Hare), вице-президент по глобальным коммуникациям adidas Originals & Core. – Мы постоянно бросаем вызов самим себе, ломаем преграды, которые ограничивают воображение, и надеемся вдохновить всех творцов делать то же самое. Впервые эта идея появилась в 2015 году в нашей кампании superstar, поставившей под вопрос привычный смысл этого слова. Затем мы шагнули еще дальше с кампанией future, поднимая тему антиутопического будущего и мотивируя нашу аудиторию взять судьбу в свои руки и создать самим свое будущее. Теперь же в центре внимания original – вероятно, наиболее важная и значимая концепция для нашего бренда. Вместе с ней мы продолжаем историю культового трилистника, исследуя, что на самом деле означает быть оригинальным, ставя под вопрос саму суть этого понятия».

Созданный под творческим руководством Johannes Leonardo, глобального креативного агентства adidas Originals, фильм «Original не имеет границ» рассказывает о том, что, раздвигая границы возможного, мы непременно создаем что-то оригинальное. Эта философия прослеживается в дизайне бренда, который через коллективную память продолжает обращаться к своему наследию, создавая актуальные модели для современной аудитории. Кампания также приурочена к перезапуску кроссовок EQT – культового силуэта 1990-х годов, полностью переосмысленного для нового поколения.

«“Прошлое вдохновляет будущее” – это философия, которой adidas Originals следует во всем, что он делает. Мы хотели воплотить эту идею в жизнь, исследуя богатое творческое наследие в различных сферах – музыке, искусстве, кинематографе и даже спорте, – говорят Фердинандо Вердери (Ferdinando Verderi), Уэс Фелан (Wes Phelan) и Мэтт Эдвардс (Matt Edwards), креативные директоры Johannes Leonardo. – “Original не имеет границ” – это открытое приглашение присоединиться к новому креативному сообществу. Это призыв творить и создавать новые идеи, используя прошлое в качестве холста».

Кампания Original c помощью визуального ряда демонстрирует, что путем переосмысления существующих идей на свой лад можно создать что-то действительно оригинальное.

В сюжете “The Birth of Venus” художник и фотограф Петра Коллинз (Petra Collins) представляет свою трактовку символической иконы красоты – картины «Рождение Венеры» Боттичелли. Дерзкий и поразительный визуальный ряд, предложенный художницей, придает абсолютно новый, актуальный взгляд на всемирно известный шедевр.

В другой сцене рэпер и музыкант Snoop Dogg возвращается к обложке своего собственного альбома “Doggystyle”, на которой изображена психоделическая сцена погони. Поменяв культовых персонажей оригинального рисунка ролями, музыкант подчеркивает тему равенства полов в современной хип-хоп культуре.

Фильм и дальше бросает вызов понятию оригинальности, противопоставляя знаковые фигуры героям будущего. В сценах с участием легенды скейтбординга Марка Гонзалеса (Gonz) появляется французский скейтер Лукас Пуиг (Lucas Puig), и они вместе покоряют улицы, в очередной раз доказывая, что Original не имеет границ. Затем мы видим, как икона баскетбола из прошлого Карим Абдул-Джаббар (Kareem Abdul-Jabbar) передает эстафету восходящей звезде этого вида спорта Брэндону Инграму (Brandon Ingram) в сцене “Raining Basketballs”.

Современное творческое сообщество продолжает кампанию «Original не имеет границ» в хореографической постановке Дэва Хайнса (Dev Hynes) “Mirrors”, отдающей дань уважения отражению прошлого, в то время как в сюжете “Sneakerheads” персонажи в масках и искаженных кроссовках adidas Originals NMD находятся в поисках новых смыслов и новой идеи кроссовок для бренда.

Мэйбл (Mabel), Деж Лоаф (Dej Loaf) и Stormzy появляются в дополнительных кадрах, которые призваны вдохновить всех зрителей идеей, что любой результат их творчества всегда будет оригинальным, ведь Original не имеет границ.

Новая кампания Original запускается во всем мире 18 января.

О фильме (кредиты, сцены и герои):

Ремикс песни “My Way” Франка Синатры, переработанный Human

Snoop Dogg в сюжете “Doggystyle”

Stormzy в сюжете “Trap Syrup”

Mabel в сюжете “Tunnel”

Kareem Abdul-Jabbar и Brandon Ingram в сюжете “Raining Basketballs”

Dej Loaf в сюжете “Inflated”

Dev Hynes в сюжете “Mirrors”

Gonz и Lucas Puig в сюжете “Lucas & The Gonz”

Petra Collins в сюжете “The Birth of Venus”

А также “Sneakerheads” и “Essential Squad”