Креатив

Рестайлинг CEO Club Ukraine

Рестайлинг CEO Club Ukraine

В 2017 год CEO Club Ukraine, самое влиятельное объединение первых лиц бизнеса, вошел с новым стилем, которым занималось агентство стратегического креатива и брендинга Tabasco.

CEO Club Ukraine был основан в 2011. Его цель – объединить бизнес-лидеров в эффективное сообщество, чтобы вместе достигать еще больших высот в личном развитии и в бизнесе. На данный момент в Клубе 150 участников, где 60% занимают собственники бизнеса и 40% – топ менеджеры. Каждый участник клуба – это человек, обладающий изысканным вкусом, лидерскими качествами и желанием формировать благоприятную деловую среду для ведения бизнеса в Украине и в мире.

Стать членом Клуба непросто: нужно иметь годовой оборот компании не менее 10 000 000 долларов и обладать превосходной деловой репутацией. Сложно представить, сколько усилий и времени вложено в процветающий бизнес, именно поэтому основным элементом нового фирменного стиля стал знак бесконечности.

Перед агентством стояла задача полностью обновить визуальное восприятие Клуба, передать суть и ценности его членов.

Результатом стало создание нового знака Клуба, в котором буквы СЕО образуют символ бесконечности. 

Александр Смирнов, креативный директор и партнер TABASCO: “Мы много раз обсуждали миссию Клуба с его Президентом – Сергеем Гайдайчуком. Для нас как креативщиков важно услышать идеолога проекта, найти инсайт и воплотить его в простом и емком решении. Сергей всегда находил конкретные и интересные образы и смыслы. В новой айдентике Клуба для меня совместились две важные ценности, которые, с моей точки зрения, определяют СЕО-Клуб, – это Бесконечность Возможностей и Взгляд в Будущее. Горжусь Юрием Шофиотой, дизайнером TABASCO, который нашел такое элегантное и мудрое решение”.

Президента клуба, Сергей Гайдайчук говорит:  «Я хочу поблагодарить команду креативного агентства TABASCO за то, что смогли абсолютно точно воплотить в этом новом логотипе клуба его философию и устремления. Долгое время с нами был предыдущий логотип и сослужил хорошую службу, но мы хотим меняться и двигаться дальше, и нам кажется, что новый логотип больше соответствует духу клуба и его будущему развитию».

18.01.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Брендинг

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

18.01.2017 - 09:52
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация