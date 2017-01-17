Рестайлинг CEO Club Ukraine

CEO Club Ukraine был основан в 2011. Его цель – объединить бизнес-лидеров в эффективное сообщество, чтобы вместе достигать еще больших высот в личном развитии и в бизнесе. На данный момент в Клубе 150 участников, где 60% занимают собственники бизнеса и 40% – топ менеджеры. Каждый участник клуба – это человек, обладающий изысканным вкусом, лидерскими качествами и желанием формировать благоприятную деловую среду для ведения бизнеса в Украине и в мире.

Стать членом Клуба непросто: нужно иметь годовой оборот компании не менее 10 000 000 долларов и обладать превосходной деловой репутацией. Сложно представить, сколько усилий и времени вложено в процветающий бизнес, именно поэтому основным элементом нового фирменного стиля стал знак бесконечности.

Перед агентством стояла задача полностью обновить визуальное восприятие Клуба, передать суть и ценности его членов.

Результатом стало создание нового знака Клуба, в котором буквы СЕО образуют символ бесконечности.

Александр Смирнов, креативный директор и партнер TABASCO: “Мы много раз обсуждали миссию Клуба с его Президентом – Сергеем Гайдайчуком. Для нас как креативщиков важно услышать идеолога проекта, найти инсайт и воплотить его в простом и емком решении. Сергей всегда находил конкретные и интересные образы и смыслы. В новой айдентике Клуба для меня совместились две важные ценности, которые, с моей точки зрения, определяют СЕО-Клуб, – это Бесконечность Возможностей и Взгляд в Будущее. Горжусь Юрием Шофиотой, дизайнером TABASCO, который нашел такое элегантное и мудрое решение”.

Президента клуба, Сергей Гайдайчук говорит: «Я хочу поблагодарить команду креативного агентства TABASCO за то, что смогли абсолютно точно воплотить в этом новом логотипе клуба его философию и устремления. Долгое время с нами был предыдущий логотип и сослужил хорошую службу, но мы хотим меняться и двигаться дальше, и нам кажется, что новый логотип больше соответствует духу клуба и его будущему развитию».