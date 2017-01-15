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adidas и Поль Погба запускают первую совместную коллекцию adidas football x Paul Pogba

adidas и Поль Погба запускают первую совместную коллекцию adidas football x Paul Pogba

Один из самых творческих футболистов современности Поль Погба демонстрирует свою креативность и вне поля, объединив усилия с adidas для запуска совместной линейки adidas x Pogba, в которую вошли как футбольные, так и просто повседневные предметы одежды.

Созданная в фирменном стиле Поля Погба, коллекция adidas x Pogba была вдохновлена хип-хоп культурой. Она включает в себя футбольную и повседневную обувь, одежду и аксессуары. Характерной особенностью линейки является специально разработанный логотип «PP».

В 2016 году Погба был футбольным ньюсмейкером – в марте он анонсировал своё долгосрочное партнёрство с adidas, в апреле его «Ювентус» в 32-й завоевал титул чемпиона Италии, а летом Погба помог сборной Франции выйти в финал Чемпионата Европы по футболу УЕФА и наделал много шума своим переходом в «Манчестер Юнайтед».

«Я присоединился к adidas, потому что сразу понял, что это поможет мне выразить себя не только на поле, но и вне его. После того, как я примерил одну из пар сделанных для меня бутс, я понял, что хочу пойти ещё дальше. Запуск коллекции adidas x Pogba – это мой первый шаг к тому, чтобы оставить свой след, способ показать, каким я вижу футбол на поле и вне его», - отметил Поль Погба.

Во время разработки коллекции Сэм Хенди, вице-президент adidas по футбольному дизайну, посещал Поля Погба в Турине.

«Поль Погба – один из самых креативных футболистов нашего времени. Когда он присоединился к adidas, речь не шла о том, чтобы просто носить нашу обувь, мы сразу думали о совместном творчестве. Поль – очень креативный и энергичный парень, он был активно вовлечён в процесс разработки коллекции. Помогал создавать логотип, выбирал цвета и работал над дизайном предметов одежды. То, что получилось в итоге – это отражение самого Поля, и, конечно, всего современного футбола», - прокомментировал Сэм Хенди.

Коллекция adidas x Pogba включает в себя новые бутсы ACE 17+ PURECONTROL в фирменных чёрно-золотых цветах Поля Погба. Бутсы отличают дополнительные позолоченные элементы, «мраморный» верх, надпись «Pogboom» на тесьме и логотип «PP» на тесьме и язычке.

Парижское влияние не прошло мимо рэпера и поклонника футбола MHD, который написал новую песню «Never» в поддержку запуска коллекции adidas x Pogba.

В коллекции также есть бутсы ACE 17+ PURECONTROL для уличного футбола и игры на площадке. В уличной версии используется материал Black BOOST, обеспечивающий отличное сцепление с поверхностью.

Полностью чёрный футбольный мяч с тиснением и золотым логотипом «PP», бейсболка в хип-хоп стиле, сумка, удлинённая футболка для занятий спортом – всё это есть в новой коллекции adidas x Pogba. Дополняют линейку чёрная худи и тренировочные штаны, сделанные из идентичного материала с золотыми застёжками, а также чёрный бомбер с мраморной отделкой внутри и золотыми молниями.

Коллекция adidas football x Paul Pogba будет доступна с 17 января только в магазине adidas в ТЦ «Европейский».

16.01.2017

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