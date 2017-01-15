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ФРИИ инвестирует 15 млн рублей в оптимизатор рекламы в Facebook

ФРИИ инвестирует 15 млн рублей в оптимизатор рекламы в Facebook

Фонд вложит 15 млн рублей в выпускника своего акселератора стартап Leadza, разработавший сервис Leadza Optimizer. Решение позволяет оптимизировать бюджеты рекламных кампаний в Facebook и Instagram, максимизируя число целевых действий при заданном бюджете за счет технологий машинного обучения.

Сервис анализирует результаты прошедших рекламных кампаний, строит прогноз ключевых метрик и на их основе автоматически перераспределяет рекламный бюджет с максимальной выгодой для рекламодателя.

«Алгоритм LeadzaOptimizer каждые сутки перераспределяет бюджет между активными группами объявлений внутри одной рекламной кампании. В итоге ожидаемое число конверсий растет, а CPA снижается. Команда Leadza протестировала работу алгоритма: A/B тесты показывают, что CPA может снижаться до 5-ти раз.  – сообщила Виктория Виноградова, основатель Leadza.

Решение применяется в работе рекламных агентств, на рынке электронной коммерции, а также в оптимизации рекламы мобильных приложений. Сервисом уже пользуются 5 российских интернет-магазинов, несколько крупных рекламных агентств, один ведущий разработчик мобильных приложений и зарубежный дейтинг-проект.

«Доступ к сервису через Facebook Messenger – это одно из важных конкурентных преимуществ. «Сервис связывает Facebook Messenger и Facebook Ads Manager: пользователю даже не придется покидать Facebook для работы с Leadza Optimizer. На подключение уходит всего несколько минут, а для управления достаточно отправить сообщение боту»,- комментирует Олег Пличко, CTO проекта.

«Сервис будет выгоден любой компании, для которой Facebook и Instagram являются ключевыми каналами лидогенерации. Результаты A/B тестов позволяют говорить о том, что в России у сервиса нет конкурентоспособных аналогов. Только в России рынок рекламы в социальных медиа составляет около 10 млрд рублей, из которых не менее 2 млрд (15-25%) тратится на оплату сервисов и услуг, которые должны сделать рекламу эффективнее. Таким образом потенциальный рынок для сервиса составляет до 20% от этой суммы - и это без учета планов по международному развитию», - отметил Никита Юрьев, инвестиционный менеджер ФРИИ.

Полученные инвестиции Leadza планирует вложить в R&D и развитие на зарубежных рынках. В феврале этого года команда начинает тестировать сервис в США, Индии и Турции.   Первая рекламная кампания с использованием Leadza Optimizerуже запущена в США, их рынок в 2016 году составил более 50% от общемирового рынка рекламы на Facebook. Совокупный объем выучки от рекламы в Facebook cоставляет 29 млрд долларов.

16.01.2017

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