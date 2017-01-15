Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты России"

Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.

Рост цен на типографские услуги в течение года, по его словам, стал причиной увеличения себестоимости изготовления изданий в регионах. Небольшие печатные издания также вынуждены мириться с ростом доставки на 30 процентов в год. При этом увеличение почтовых тарифов, по мнению депутата, имеет слабую рыночную мотивировку.

«Нищие районные газеты оплачивают увеличение доходов «Почты России», — сказал он.

Также Левин напомнил про рост цен на бумагу.

«После снижения курса рубля стало выгодно продавать бумагу за рубеж, и это отразилось на ценах для потребителя. Продажа бумаги монополизирована посредниками, рост цен на неё составляет 25-30 процентов в год. Это сложно объяснить кроме как стремлением уравнять доходность внутри страны с зарубежной», — считает он.