adidas Originals | EQT | Only The Essentials

Фильм рассказывает о предпосылках и обстоятельствах, которые привели к рождению концепции EQT, впервые представленной в начале 1990-х годов: о необходимости найти новое направление развития, чрезмерном фокусе только на стиле в ущерб содержанию в индустрии спортивной обуви и, конечно, о духе свободы, охватившем всю Германию после падения Берлинской стены. Only the Essentials также исследует не теряющее своей актуальности наследие EQT и определяет его место в современной культуре, представляя новое прочтение философии легендарной серии, которое символизирует яркая палитра следующего поколения Turbo Red – полярная противоположность оригинальной зеленой расцветке EQT.

Визуализируя этот процесс отражения, исследования и развития, фильм отдает дань уважения культовому слогану EQT и приводит его к смелой современной трактовке, которая остаётся верной основополагающему принципу модели: Ничего лишнего. Важна каждая деталь.