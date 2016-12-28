Креатив

Команда REMAR Group выпустила набор авторских новогодних открыток

Команда REMAR Group выпустила набор авторских новогодних открыток

Дизайн-подразделение рекламной группы REMAR Group в преддверии новогодних праздников выпустило праздничный набор фирменных открыток.

Рекламное агентство REMAR Group разработало эксклюзивные авторские открытки к Новому году. Всего в наборе семь открыток с изображениями классических картин в атипичной стилистике и с пожеланиями от REMAR Group. За основу были взяты работы художников: Рене Магрит, Пабло Пикассо, Валентин Серов, Анри Матисс, Петров-Водкин. Каждая открытка иллюстрирует неклассический подход к решению типичных предновогодних и праздничных хлопот. 

«Главная задача, которая стояла перед нами при создании дизайна открыток, - перенести героев известных художественных полотен в реалии аутентичного русского праздника Новый год. В иллюстрационной форме объединены мандарины, советское шампанское, многими любимый оливье и “великий и беспощадный” дух зимнего торжества. Работать над этим проектом было особенно приятно, ведь чем старше мы становимся, тем меньше времени остаётся для шалости и кутежа. А в таком деле, как дизайн и реклама – это просто необходимо! Вся команда REMAR Group в процессе работы над новогодними открытками получила большой заряд хорошего настроения, чего и Вам желаем в будущем, во всех следующих годах!», – комментирует Константин Зудов, руководитель отдела дизайна рекламного агентства REMAR Group. 

Команда REMAR Group выпустила набор авторских новогодних открыток.

Команда REMAR Group выпустила набор авторских новогодних открыток.

Команда REMAR Group выпустила набор авторских новогодних открыток.

Команда REMAR Group выпустила набор авторских новогодних открыток.

Это уже второй авторский набор открыток от REMAR Group в 2016 году. Так, в октябре текущего года агентство выпустило фирменный гид по дресс-коду, состоящий из семи открыток. Набор открыток был посвящён рекомендациям по наиболее популярным стилям, используемых как в деловой и повседневной жизни, так и в праздничных событиях. 

Напомним, что, наряду с организацией корпоративных и бизнес-мероприятий, проведением BTL-акций и выпуском сувенирной продукции, деятельность агентства REMAR Group (ООО «РЕМАР») также сосредоточена в направлении разработки креативных дизайн-концепций. На сегодняшний день командой рекламного агентства создано свыше 1000 дизайн-концепций для более 100 компаний из разных городов России. 

29.12.2016

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