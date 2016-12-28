Команда REMAR Group выпустила набор авторских новогодних открыток
29.12.2016
29.12.2016
|Тренды клиентского SEO на 2017 год
|Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
|9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
|Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.
|6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года
|Федеральный оператор транзитной рекламы TMG выделил основные тренды рекламы на транспорте, которые наметились в 2016 году и будут укрепляться в новом 2017.
|7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году (1)
|И получат развитие в 2017-м.
|12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года
|В уходящем 2016 году системы контекстной рекламы дали рынку достаточно поводов для обсуждений: сначала Google отменил правый блок, в Яндексе появились смарт-баннеры и Мастер отчетов на аккаунт, потом была череда новостей о редизайне, инструментах для работы с сегментами и новых отчетах. Профессионалы из Ozon.ru, Яндекса, Netpeak, eLama.ru, e96.ru, ArrowMedia дали экспертную оценку новым инструментам и поделились результатами работы с ними.
|Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
|В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
|ДИЗАЙН и РЕКЛАМА
|Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу.
|Художник-археолог
|ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер.
|Московское метро - Подземный Памятник архитектуры
|Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
|Художественные сокровища России (1)
|Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
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