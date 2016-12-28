Команда REMAR Group выпустила набор авторских новогодних открыток.

Рекламное агентство REMAR Group разработало эксклюзивные авторские открытки к Новому году. Всего в наборе семь открыток с изображениями классических картин в атипичной стилистике и с пожеланиями от REMAR Group. За основу были взяты работы художников: Рене Магрит, Пабло Пикассо, Валентин Серов, Анри Матисс, Петров-Водкин. Каждая открытка иллюстрирует неклассический подход к решению типичных предновогодних и праздничных хлопот.

«Главная задача, которая стояла перед нами при создании дизайна открыток, - перенести героев известных художественных полотен в реалии аутентичного русского праздника Новый год. В иллюстрационной форме объединены мандарины, советское шампанское, многими любимый оливье и “великий и беспощадный” дух зимнего торжества. Работать над этим проектом было особенно приятно, ведь чем старше мы становимся, тем меньше времени остаётся для шалости и кутежа. А в таком деле, как дизайн и реклама – это просто необходимо! Вся команда REMAR Group в процессе работы над новогодними открытками получила большой заряд хорошего настроения, чего и Вам желаем в будущем, во всех следующих годах!», – комментирует Константин Зудов, руководитель отдела дизайна рекламного агентства REMAR Group.

Это уже второй авторский набор открыток от REMAR Group в 2016 году. Так, в октябре текущего года агентство выпустило фирменный гид по дресс-коду, состоящий из семи открыток. Набор открыток был посвящён рекомендациям по наиболее популярным стилям, используемых как в деловой и повседневной жизни, так и в праздничных событиях.

Напомним, что, наряду с организацией корпоративных и бизнес-мероприятий, проведением BTL-акций и выпуском сувенирной продукции, деятельность агентства REMAR Group (ООО «РЕМАР») также сосредоточена в направлении разработки креативных дизайн-концепций. На сегодняшний день командой рекламного агентства создано свыше 1000 дизайн-концепций для более 100 компаний из разных городов России.