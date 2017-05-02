REMAR Group анонсирует собственного фирменного персонажа

Дизайн-подразделение REMAR Group разработало фирменный персонаж агентства. Прототипом героя стала игрунка обыкновенная, которую вот уже два года REMAR Group опекает в Ленинградском зоопарке. За это время зверёк успел стать настоящим символом и талисманом агентства.

Нового друга агентства назвали МАРК. Такое имя было выбрано неслучайно, оно образовано от трёх слов: МАркетинг, Реклама, Креатив – одних из ведущих компетенций, в которых REMAR Group разрабатывает и реализует проекты для своих клиентов. МАРК уже успел стать главным героем поздравительных открыток для клиентов и партнёров компании. В ближайшее время фирменный персонаж будет интегрирован и в другие имиджевые материалы агентства.

«Многие компании прибегают к отождествлению своей фирмы не только с логотипом, но и с неким талисманом. Для нас таким талисманом стала игрунка по кличке Магвай из Ленинградского зоопарка. В благотворительной программе «Опека животных» мы не случайно выбрали игрунку, ведь этот зверёк наглядно отражает специфику деятельности рекламного агентства – он любознателен, имеет пытливый ум, всегда позитивен и активен. Для наших сотрудников поход в зоопарк уже успел стать доброй традицией и маршрутом выходного дня. Продолжением такой инициативы стало создание фирменного персонажа агентства, вдохновением для которого и послужила игрунка», — комментирует Константин Коробов, исполнительный директор REMAR Group.

Напомним, что рекламная группа REMAR Group (ООО «РЕМАР») специализируется на организации корпоративных и бизнес-мероприятий, а также разработке креативных дизайн-концепций и сувенирной продукции. С 2015 года агентство является официальным опекуном игрунки обыкновенной, проживающей на территории Ленинградского зоопарка. Все средства, перечисляемые компанией, идут на улучшение условий содержания животного, обогащение среды обитания, ремонт и реконструкцию зданий и павильонов учреждения.