REMAR Group вошла в экспертный совет сообщества HR-профессионалов

Начиная с августа 2016 года REMAR Group успешно взаимодействует с бизнес-сообществом HR-tv.ru. Важным шагом в сотрудничестве между компаниями стала возможность членства в экспертном совете бизнес-ассоциации. Сотрудники REMAR Group — генеральный директор Наталья Жиронкина, арт-директор Алёна Печникова, HR-менеджер Марина Малышева, а также руководитель диджитал-подразделения BÜRO Digital Branding Кристина Горщарук, стали постоянными спикерами бизнес-сообщества HR-tv.ru.

На сегодняшний день в состав экспертного совета HR-tv.ru входит 282 участника из различных сегментов бизнеса, среди которых директора компаний, руководители подразделений и HR-специалисты. В рамках проекта эксперты затрагивают различные аспекты, связанные со всеми этапами работы с персоналом: от поиска, подбора и оценки кандидатов до адаптации, мотивации и обучения сотрудников, кадрового делопроизводства, охраны труда, корпоративной культуры и HR-бренда, экономических и других бизнес-вопросов.

«Одно из ключевых направлений нашего агентства – внутрикорпоративные ивенты, организуемые совместно с HR-службами клиента. Нам важно говорить со своим заказчиком на одном языке. Поэтому мы с большим вниманием и пиететом относимся к сотрудничеству с профессиональными ресурсами по подбору и развитию персонала. Наше сотрудничество с HR-tv.ru началось с участия в комментировании редакционных обзоров на различные темы бизнес-развития и командопостроения и к нашей большой гордости, на сегодняшний день редакция бизнес-портала доверила нам подготовку самостоятельных экспертных материалов. Сотрудники агентства уже успели рассказать об управлении креативной командой, подборе персонала творческих специальностей, трендах маркетинговых практик в бизнесе. Участие в этом экспертном сообществе очень важно для нас, в первую очередь, для понимания актуальной ситуации и отслеживания свежих новостей HR-сферы. Кроме того, это прекрасная возможность поделиться своими практическими рекомендациями, накопленными за более чем 13-летний стаж нашей работы в HR-отрасли», – комментирует генеральный директор REMAR Group Наталья Жиронкина.

HR-tv.ru – информационно-образовательный портал об управлении персоналом, карьере и профессиональном росте. Представляет собой единый источник качественной информации для ТОП-менеджеров, HR-специалистов и владельцев бизнеса, который содержит обучающие видеоматериалы для e-learning систем. Портал успешно сотрудничает с внутренними корпоративными университетами компаний, является экспертом в сфере создания MOOCs (Massive Open Online Course) и SPOCs (Small PrivateOnline Course).

REMAR Group (ООО «РЕМАР») – рекламная группа, специализируется на организации корпоративных и бизнес-мероприятий, а также разработке креативных дизайн-концепций и сувенирной продукции, проведении BTL-акций и интернет-маркетинге. В группу компаний REMAR Group входит рекламное агентство REMAR Agency, диджитал-подразделение BURO Digital Branding, интерактивное event-подразделение IMEMORY Interactive Event. Среди клиентов компании: Coca-Cola, Hieneken, British American Tobacco, Hyundai, Sony Pictures, Tele2, «Аэрофлот», «Газпром», «МТС», «Ростелеком». Всего свыше пяти тысяч реализованных проектов. География деятельности – более 80 городов мира.