Lay's STAX вышел на российский рынок.

Компания PepsiCo выпустила новые чипсы в твердой упаковке-тубе. Новый продукт разработан специально для того, чтобы сделать приятные моменты еще вкуснее.

Бренд Lay’s представил в России свой новый продукт, уже известный на других рынках – Lay’s STAX, которые представлены популярными в нашей стране вкусами: «Сметана и лук», «С солью», «Зеленый лук» и «Краб». На полках магазинов новинка представлена в удобной упаковке-тубе в формате 110 грамм.

«Запуск Lay’s STAX в России – это главное событие для бренда в этом году. Он позволяет занять новую для нас нишу на рынке», – комментирует менеджер по маркетингу Дарья Тебар.

В поддержку запуска Lay’s STAX с декабря текущего годя на экранах ТВ вышел новый рекламный ролик «Приятные моменты» с участием всемирно известного певца Энрике Иглесиаса. Съемки игровой части видео проходили в Лос-Анджелесе, продуктовая демо-версия была снята в России студией Profilm под руководством режиссера Яна Ясинского. Креативная идея продуктовой демо-версии принадлежит агентству BBDO Moscow.

В дополнение к рекламе на ТВ в начале следующего года брендом запланированы различные инициативы в сети интернет.