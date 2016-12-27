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Valio представил новый дизайн упаковок молока

Valio представил новый дизайн упаковок молока

Всю обновленную линейку продукции можно будет найти на полках российских магазинов уже в январе 2017 года.

В новом оформлении использованы образы, подчеркивающие европейское происхождение бренда Valio и премиальное качество продуктов, – виды природы, которые напоминают Финляндию и Северо-Запад России, где по заказу и под контролем компании производятся молоко и сливки Valio.
На пачках размещено личное обращение генерального директора ООО «Валио» Рауля Леннстрема к покупателям: «Благодарю вас за выбор молочных продуктов Valio! Я рад поделиться с вами и вашей семьей их пользой и прекрасным вкусом!»

Для улучшения видимости продукта на полке и узнаваемости бренда увеличен размер логоблока, добавлен объединяющий всю линейку элемент - молочный всплеск.

В процессе редизайна были сохранены основные, узнаваемые элементы упаковок, прежде всего, цветовая кодировка, которая зависит от жирности продукта: для молока - красный для 3,2 %, фиолетовый – для 2,5 %, синий – для 1,5 % и голубой – для 0%; для сливок – зеленый для 20 % (кулинарные), коричневый – для 10 % (для кофе).

Valio представил новый дизайн упаковок молока.

На новых упаковках также размещен логотип Elite, означающий, что продукция Valio производится из молока высочайшего качества (сорт «Элит). На боковой поверхности пакетов перечислены основные преимущества продукта: единые стандарты качества для всех подразделений Valio, молоко от лучших аттестованных компанией хозяйств, гарантированное отсутствие ГМО и антибиотиков. 

Новинки этого года – сливки Valio для взбивания 36 %, а также сливки для кофе 10 %, 500 г, представлены в новом дизайне и уже доступны для продажи в крупных сетях Москвы и Санкт-Петербурга. 

28.12.2016

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