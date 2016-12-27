Valio представил новый дизайн упаковок молока.

Всю обновленную линейку продукции можно будет найти на полках российских магазинов уже в январе 2017 года.

В новом оформлении использованы образы, подчеркивающие европейское происхождение бренда Valio и премиальное качество продуктов, – виды природы, которые напоминают Финляндию и Северо-Запад России, где по заказу и под контролем компании производятся молоко и сливки Valio.

На пачках размещено личное обращение генерального директора ООО «Валио» Рауля Леннстрема к покупателям: «Благодарю вас за выбор молочных продуктов Valio! Я рад поделиться с вами и вашей семьей их пользой и прекрасным вкусом!»

Для улучшения видимости продукта на полке и узнаваемости бренда увеличен размер логоблока, добавлен объединяющий всю линейку элемент - молочный всплеск.

В процессе редизайна были сохранены основные, узнаваемые элементы упаковок, прежде всего, цветовая кодировка, которая зависит от жирности продукта: для молока - красный для 3,2 %, фиолетовый – для 2,5 %, синий – для 1,5 % и голубой – для 0%; для сливок – зеленый для 20 % (кулинарные), коричневый – для 10 % (для кофе).

На новых упаковках также размещен логотип Elite, означающий, что продукция Valio производится из молока высочайшего качества (сорт «Элит). На боковой поверхности пакетов перечислены основные преимущества продукта: единые стандарты качества для всех подразделений Valio, молоко от лучших аттестованных компанией хозяйств, гарантированное отсутствие ГМО и антибиотиков.

Новинки этого года – сливки Valio для взбивания 36 %, а также сливки для кофе 10 %, 500 г, представлены в новом дизайне и уже доступны для продажи в крупных сетях Москвы и Санкт-Петербурга.