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Самые популярные среди россиян продукты для новогоднего стола

Самые популярные среди россиян продукты для новогоднего стола

Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, какие продукты входят в ТОП-10 новогодних покупокжителей разных регионов страны. Так, обязательными атрибутами новогоднего стола москвичей, как и всех россиян, являются игристые вина (11,6%), наборы конфет (10,4%), водка (8,4%), виски (7,3%) и сыр (7,1%).

Три новогодних напитка-лидера

Новогодний напиток – шампанское – практически во всех регионах уверенно занимает первое место среди спиртных напитков в предновогодний период. Больше всего игристого покупают москвичи (11,6%) и екатеринбуржцы (12,1%), меньше – жители Перми (6,4%), Нижнего Новгорода (6,5%) и Самары (7%). Так, в Нижнем Новгороде напитком-лидером стала водка (7,5%). В целом по России это второй по популярности напиток на новогоднем столе. Лишь в Челябинске водка не вошла в ТОП-10 новогодних продуктов. В Казани и Самаре на первом месте среди напитков в этом году находятся виски – 8,4% и 8,1% соответственно. В целом по стране этот напиток уверенно занял третью позицию по популярности в предпраздничный период (7%). Наиболее равнодушными к виски оказались жители Уфы, Челябинска и Перми.

Лидерами среди безалкогольных новогодних напитков в целом по России являются пакетированные соки и нектары (3,9%). Больше всего они популярны в Челябинске (5,8%), Ростове-на-Дону (4,9%) и Перми (4,8%), Уфе (4,6%), Екатеринбурге (4,5%).Москвичи же выбирают сладкую газировку (3,8%), а вот жители Северной столицы предпочитают пить в Новый год или после него минералку (4,9%) – это единственный регион из рассматриваемых, где минеральная вода вошла в ТОП-10 новогодних закупок.

Самые популярные среди россиян товары для новогоднего стола.

Закуски: в моде сладкое

Наибольшей популярностью среди россиян (кроме Москвы и области) в последнюю предновогоднюю неделю пользуются наборы конфет, в некоторых городах они популярнее шампанского. Конфеты занимают первую строчку рейтинга по количеству предновогодних покупок в «Перекрестках» Ростова-на-Дону (14,4%), Уфы (14,3%), Самары (13,4%), Перми (12%), Казани (11,3%), Санкт-Петербурга (10,7%), Челябинска (10,3%) иНижнего Новгорода (9,7%).

Также в ТОП-10 продуктов, которыми россияне сервируют стол, входят полутвердые и твердые сыры (6,6%), почти настолько же популярны цитрусовые фрукты и торты (5,6%).

Самые популярные среди россиян товары для новогоднего стола.

В ТОП-10 продуктов для новогоднего стола не вошли икра, колбаса, свинина и экзотические фрукты. Примечательно, что экзотические фрукты к новогоднему столу чаще всего предпочитаютприобретать в Екатеринбурге (5,9%) и Уфе (5,3%) – здесь они входят в ТОП-5 популярных предновогодних покупок. Совсем равнодушны к фруктовой экзотике жители Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. Жители Перми (6,8%) и Челябинска (5,9%) в качестве украшения новогоднего стола предпочитают использовать соленую рыбу, которая здесь входит в пятерку лидеров по продажам.

27.12.2016

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