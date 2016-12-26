Анализ рынков

Объем рынка услуг мобильной связи в России сократился

Объем рынка услуг мобильной связи в России сократился

Это происходит второй год подряд.

Традиционный драйвер российской телекоммуникационной отрасли – услуги мобильной связи – Второй год подряд показывают отрицательную динамику, оценило агентство «ТМТ Консалтинг». Доходы сегмента, формирующего более половины выручки всего рынка, снизились на 0,3%, до 880 млрд руб., рассказал гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. В 2015 году доходы от этого вида связи снизились на 0,7%, то есть темпы падения замедлились.

Крупнейшие операторы показали снижение среднего счета на одного абонента в месяц, но смогли компенсировать это падение ростом выручки от продажи устройств. Поэтому в целом совокупные доходы на мобильном рынке (включая сервисную выручку и продажу устройств) выросли за этот год на 1,6% – больше, чем в 2015 году (0,5%).

В целом российский рынок телекоммуникаций по итогам 2016 года, по подсчетам агентства, увеличился на 1,6% и составил 1,688 трлн руб. Это незначительно превышает темпы роста в прошлом году: по итогам 2015 года объем рынка вырос на 1,5%, до 1,661 трлн руб.

Объем рынка услуг мобильной связи в России сократился.

Продолжил снижаться и сегмент фиксированной телефонной связи, что связано с миграцией голосового трафика в мобильные сети и ростом популярности среди пользователей отправки сообщений вместо голосовой связи. В этом году от услуг телефонной связи отказались почти 1,7 млн абонентов. По итогам 2016 года общий показатель составит 30,9 млн клиентов.

Объем сегмента платного ТВ вырос почти на 11%, до 74 млрд руб. По данным «ТМТ Консалтинга», показатель увеличивался за счет роста тарифов, который начался еще в 2015 году. Абонентская база платного ТВ выросла более чем на 3%, до 41 млн клиентов.

Объем сегмента широкополосного доступа в интернет вырос на 3,8%, до 181,5 млрд руб. Число частных пользователей выросло на 4%, до 31,2 млн абонентов. 


РБК

27.12.2016

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