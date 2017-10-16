Валерий Бурдов
Законы развития общества
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846524886
Книгопечатная продукция
Объем: 176 стр.
Рассмотрев в предыдущих томах законы развития общества, экономическую модель государства, проблемы построения эффективной государственной власти без коррупции, мы перейдем к изучению основной функции государства – это налогообложению. В этой книге будут рассмотрены налоговые системы, история налогообложения в России и пути её совершенствования, возникновение налогового права, определен предмет налога и его обязательных элементов, дано новое определение налога. Только затраты государства на сохранение всех форм собственности могут определять экономическую суть налогообложения. Определение налога создаст условия для теоретического обоснования новой налоговой системы понятной большинству населению других государств. На примере России будут показаны преимущества этой налоговой системы, а читатель может просчитать их для собственной страны. Автору хотелось бы, чтобы в этот неспокойный XXI век знания, полученные читателями, сослужили добрую службу народам стран Европы, Азии, Африки и США
Т3. Новая демократическая налоговая система
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