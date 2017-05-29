Ирина Пронина
Интеллектуальный капитал как фактор роста стоимости компании
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846511343
Книгопечатная продукция
Объем: 332 стр.
В условиях информационной экономики интеллектуальный капитал признается ведущим экономическим ресурсом, наличие и использование которого является основой деятельности любой компании и влияет на ее эффективное функционирование. Важнейшая функция интеллектуального капитала сводится к созданию и поддержанию различных технологических, организационных, финансовых и др. преимуществ, благодаря чему возможно качественное изменение своей стоимостной характеристи и создание добавленной стоимости. Учет данного положения в рамках управления компании и его рациональное применение способствует оптимизации и повышению эффективности функционирования бизнеса, выступает важнейшим фактором максимизации дохода на вложенный капитал, т.е. увеличивает стоимость компании.
Теория и методика оценки и управления интеллектуальным капиталом
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