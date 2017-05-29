Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Тамара Дутова

Формирование туристско-рекреационного кластера

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783846523612
Книгопечатная продукция
Объем: 144 стр.

В данной работе рассматриваются вопросы рационального использования конкурентных преимуществ муниципальных образований Новосибирской области, связанных с наличием значительного рекреационно-туристического потенциала. Дается краткая характеристика рынка туристских услуг Новосибирской области. Обосновывается необходимость совершенствования управления развитием туристического бизнеса и использование кластерного подхода, а также разработки программ развития туризма в муниципальных образованиях.
как возможность реализации конкурентных преимуществ региональной экономики (на примере Новосибирской области)

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