Тамара Дутова
Формирование туристско-рекреационного кластера
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783846523612
Книгопечатная продукция
Объем: 144 стр.
В данной работе рассматриваются вопросы рационального использования конкурентных преимуществ муниципальных образований Новосибирской области, связанных с наличием значительного рекреационно-туристического потенциала. Дается краткая характеристика рынка туристских услуг Новосибирской области. Обосновывается необходимость совершенствования управления развитием туристического бизнеса и использование кластерного подхода, а также разработки программ развития туризма в муниципальных образованиях.
как возможность реализации конкурентных преимуществ региональной экономики (на примере Новосибирской области)
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