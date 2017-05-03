Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Александр Коцоев

Планомерность как императив

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783848405152
Книгопечатная продукция
Объем: 200 стр.

Планомерность, понимаемая как регулируемое, целенаправленное экономическое развитие есть результат длительной эволюции человеческого общества, развития сферы материального производства. Планомерность постепенно вытесняет с исторической арены рыночную стихийность, обретая со временем черты императива общественного развития. В книге исследуются факторы нарастания уровня планомерности, обобщается опыт государственного регулирования, накопленный в ряде стран Европы и Америки, аргументируется необходимость укрепления роли государства при формировании стратегии социально-экономического реформирования, проводимой в России. Изучается вопрос выделения системообразующих отраслей народного хозяйства, обеспечивающих национальный суверенитет и постольку требующих финансирования из средств федерального бюджета. Лейтмотивом работы является тезис об уникальности исторического пути каждой отдельной страны, рождающегося как результат живого исторического творчества её народа, адаптации объективно действующих законов экономического развития к конкретному и в каждом отдельном случае особенному историко-культурному контексту. Книга адресована студентам, аспирантам, широкому кругу научных работников.
Закат эпохи экономического либерализма

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