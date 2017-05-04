Малые города в обеспечении устойчивого развития сырьевого региона

Ну вот и еще один год прошел, точно так же, как предыдущий. Жизнь идет - а ничего не меняется? Вспомните, сколько было возможностей, и что из них вы реализовали, насколько часто то, что вы хотели, у вас сбывалось. Или, может быть, вы просто не ......