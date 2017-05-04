Анастасия Соколова
Малые города в обеспечении устойчивого развития сырьевого региона
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783847374411
Книгопечатная продукция
Объем: 168 стр.
Одним из важнейших факторов формирования системы устойчивого развития регионов является возрастание роли малых городов как основного элемента данной системы в силу их особого места в экономической и социально-политической жизни страны. Являясь самой многочисленной категорией городских поселений Российской Федерации, они составляют более 70% общего числа городов, и занимают важное место в экономике страны. Устойчивое развитие региона может быть достигнуто за счет диверсификации функций малых городов в соответствии со специализацией региональной экономики, что позволяет объединить сетевые ресурсы и обеспечить, таким образом, синергетический эффект. Автор определяет в работе наиболее важные аспекты рассматриваемой проблемы, формулирует в ходе исследования интересные научно-практические рекомендации. Актуальными являются такие положения исследования, которые ориентированы, прежде всего, на системное решение стратегических задач модернизации экономики сырьевого региона.
методологические подходы к исследованию, анализ тенденций и практика
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