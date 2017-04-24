Ирина Склярова

Стратегия развития топливно-энергетического комплекса России

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.

9783848427741

Книгопечатная продукция

Объем: 112 стр.



В представленной работе автор исследует состояние мирового и российского топливно-энергетического комплекса, возможности финансовой поддержки его развития и механизмы финансирования. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время проблема топливного баланса отечественной электроэнергетики, связанная с высокой зависимостью отрасли от поставок газа, с каждым годом становится все более значимой. На газ приходится менее четверти общих разведанных запасов энергоресурсов в России, но он обеспечивает почти половину производства электроэнергии. Необходима нормализация соотношения цен на энергоносители, что позволит во многом решить проблему ограниченности ресурсов газа путем активации угольной энергетики с использованием современных технологий сжигания угля, обеспечивающих не только большую энергоэффективность, но и большую экологичность угольной генерации. Выполненная работа состоит из введения, четырех блоков, выводов и рекомендаций.

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