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Ирина Склярова

Стратегия развития топливно-энергетического комплекса России

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783848427741
Книгопечатная продукция
Объем: 112 стр.

В представленной работе автор исследует состояние мирового и российского топливно-энергетического комплекса, возможности финансовой поддержки его развития и механизмы финансирования. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время проблема топливного баланса отечественной электроэнергетики, связанная с высокой зависимостью отрасли от поставок газа, с каждым годом становится все более значимой. На газ приходится менее четверти общих разведанных запасов энергоресурсов в России, но он обеспечивает почти половину производства электроэнергии. Необходима нормализация соотношения цен на энергоносители, что позволит во многом решить проблему ограниченности ресурсов газа путем активации угольной энергетики с использованием современных технологий сжигания угля, обеспечивающих не только большую энергоэффективность, но и большую экологичность угольной генерации. Выполненная работа состоит из введения, четырех блоков, выводов и рекомендаций.
Монография

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