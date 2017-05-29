Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Галина Суспицына

Источники воспроизводства основного капитала

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846523391
Книгопечатная продукция
Объем: 160 стр.

Монография посвящена проблемам учета и анализа источников воспроизводства основного капитала, связанных с необходимостью дополнительных научных знаний в области комплексного исследования путей повышения эффективности использования источников воспроизводства основного капитала. Автором предлагаются методики и методические подходы к учету и анализу собственных и заемных источников финансирования процессов воспроизводства основного капитала, с целью совершенствования инвестиционной политики предприятий. Книга может быть полезна преподавателям, аспирантам, студентам, научные интересы которых обращены к учету и анализу инвестиционных ресурсов предприятия.
Учетно-аналитическое обеспечение

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