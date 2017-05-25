Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Сергей Кузнецов

Векторный анализ факторов производства

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846549278
Книгопечатная продукция
Объем: 424 стр.

В экономической теории необходимо использовать абстрактный аппарат математики и получать свои специфические законы развития, как это делалось в физике, химии, биологии и других естественных науках. Аппарат векторного анализа применяется для изучения основных возобновляемых факторов производства. Доказывается ряд теорем и утверждений, показывающих непротиворечивость созданной модели. Получено уравнение, описывающие поведение скорости обновления факторов производства с учетом сопротивления экономической среды. Изучается экономическое число, позволяющее оценивать, и сравнивать экономики разных стран. Работа ориентирована на студентов старших курсов, аспирантов и соискателей, работающих в области моделирования экономических процессов, а также на научных работников.
Основные положения, концепции, методы

Посмотрите также...

Культура как фактор национальной безопасности

Культура как фактор национальной безопасности

Основная мысль книги состоит в утверждении невозможности осуществлять созидательный пафос политической и социальной жизни вне принципов и рекомендаций культуры....

Учет и анализ гудвила

Учет и анализ гудвила

Процесс экономического роста организаций за счет внутренних преимуществ – неотъемлемое условие их поступательного развития. Логическим следствием этих процессов считается возникновение такой категории как гудвил. Это яркий инструмент ......

Формирование структуры страхования рисков промышленных предприятий

Формирование структуры страхования рисков промышленных предприятий

На сегодняшний день Российская практика ведения страхового дела недостаточно развита: книги и учебники, посвященные страхованию, предлагают рассмотрение проблемы с точки зрения страховщика, а не страхователя. Предполагается, что именно страховая ......

Инвестиционная безопасность

Инвестиционная безопасность

Проблема государственого регулирования инвестиций имеет множество аспектов.Иностранные инвестиции не всегда являются абсолютным благом для экономики:без должного регулирования они могут вызывать перекосы отраслевой структуры эконмики.Каковы ......

Развитие земленых отношений в модернизирующейся эконимике

Развитие земленых отношений в модернизирующейся эконимике

В книге представлены основные особенности становления и развития управления земельным сектором экономики; проанализированы оценочные методы недвижимого имущества с определенными корректировками, направленными на приближение данных подходов к ......

Инфраструктурное обеспечение деятельности библиотек

Инфраструктурное обеспечение деятельности библиотек

В монографии рассмотрены основные проблемы и этапы трансформации библиотек, дана оценка факторов, определяющих вектор их развития в рамках реализации миссии библиотек по сохранению национального культурного наследия и обеспечения потребности ......

Воздействие прямых инвестиций на развитие национальных экономик

Воздействие прямых инвестиций на развитие национальных экономик

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) - неотъемлемая часть международного движения капитала. Их воздействие на экономику стран и регионов выражается в повышении ВВП,технической модернизации принимающей стороны.Помимо этого ПИИ укрепляют ......

Интеллектуальные виртуальные организации

Интеллектуальные виртуальные организации

Виртуализация экономики необходимо связана с такими аспектами деятельности предприятия, как ориентация на заказчика, непрерывное совершенствование технических возможностей, сильная конкуренция, наращивание экономического потенциала, создание ......

Динамика ценностей управления

Динамика ценностей управления

В монографии на основе деятельностного подхода рассматривается процесс становления и развития концепций, современных систем управления человеческими ресурсами. Обозначены особенности национальных систем управления, а также степень применимости и ......

Стратегическое управление маркетингом

Стратегическое управление маркетингом

Актуальность проблемы применения концепции стратегического маркетинга в управлении предопределила цели с работы. Целью данного исследования является разработка методов, моделей и методик стратегического управления маркетингом. Основными ......

Международные факторы производства в национальных экономиках

Международные факторы производства в национальных экономиках

В монографии анализируются новейшие теории в области мировой торговли и финансово-кредитных отношений, а также характер современной межстрановой конкуренции. Дается обзор движения факторов производства (ресурсов) между различными группами стран. ......

Образование как фактор экономического развития

Образование как фактор экономического развития

В монографии решается исследовательская задача соотнесения политики в сфере образования с задачами экономического развития России. На обширном статистическом материале показаны депрофессионализация образовательного процесса, отрыв его от ......

Анализ рынков

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Существует проблема с этим блоком.
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Украинские юристы оставят владельцев Рокфеллер-центра с &quot;голой...Украинские юристы оставят владельцев Рокфеллер-центра с "голой...
Украинцев массово поразила недавняя новость в сфере искусства. Джефф Кунс, американский художник и любитель китча установил огромную статую балерины. И вроде бы все красиво и необычно, если бы не несколько «но». Во-первых, балерина надувная. И, во-вторых, эта балерина является огромной копией статуэтки «Балерина Леночка» времен СССР.
Почему рекламодатели объявили войну Facebook и GoogleПочему рекламодатели объявили войну Facebook и Google
Причина недовольства рекламодателей — непонятные метрики, которые мешают брендам и медиаагентствам эффективно продавать. Мы выбрали главное из огромного материала Adweek о ситуации на рынке.
Как построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правилаКак построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правила
Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.
Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампанииРекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании (4)
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы. 
Ученые назвали самую депрессивную социальную сетьУченые назвали самую депрессивную социальную сеть
Instagram оказывает «самое пагубное воздействие на здоровье молодых людей», — констатируют сотрудники Британского Королевского общества здравоохранения по итогам своего нового исследования.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

26.05.2017 - 15:29
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация