Сергей Кузнецов
Векторный анализ факторов производства
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783846549278
Книгопечатная продукция
Объем: 424 стр.
В экономической теории необходимо использовать абстрактный аппарат математики и получать свои специфические законы развития, как это делалось в физике, химии, биологии и других естественных науках. Аппарат векторного анализа применяется для изучения основных возобновляемых факторов производства. Доказывается ряд теорем и утверждений, показывающих непротиворечивость созданной модели. Получено уравнение, описывающие поведение скорости обновления факторов производства с учетом сопротивления экономической среды. Изучается экономическое число, позволяющее оценивать, и сравнивать экономики разных стран. Работа ориентирована на студентов старших курсов, аспирантов и соискателей, работающих в области моделирования экономических процессов, а также на научных работников.
Основные положения, концепции, методы
Посмотрите также...
Культура как фактор национальной безопасности
Основная мысль книги состоит в утверждении невозможности осуществлять созидательный пафос политической и социальной жизни вне принципов и рекомендаций культуры....
Учет и анализ гудвила
Процесс экономического роста организаций за счет внутренних преимуществ – неотъемлемое условие их поступательного развития. Логическим следствием этих процессов считается возникновение такой категории как гудвил. Это яркий инструмент ......
Формирование структуры страхования рисков промышленных предприятий
На сегодняшний день Российская практика ведения страхового дела недостаточно развита: книги и учебники, посвященные страхованию, предлагают рассмотрение проблемы с точки зрения страховщика, а не страхователя. Предполагается, что именно страховая ......
Инвестиционная безопасность
Проблема государственого регулирования инвестиций имеет множество аспектов.Иностранные инвестиции не всегда являются абсолютным благом для экономики:без должного регулирования они могут вызывать перекосы отраслевой структуры эконмики.Каковы ......
Развитие земленых отношений в модернизирующейся эконимике
В книге представлены основные особенности становления и развития управления земельным сектором экономики; проанализированы оценочные методы недвижимого имущества с определенными корректировками, направленными на приближение данных подходов к ......
Инфраструктурное обеспечение деятельности библиотек
В монографии рассмотрены основные проблемы и этапы трансформации библиотек, дана оценка факторов, определяющих вектор их развития в рамках реализации миссии библиотек по сохранению национального культурного наследия и обеспечения потребности ......
Воздействие прямых инвестиций на развитие национальных экономик
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) - неотъемлемая часть международного движения капитала. Их воздействие на экономику стран и регионов выражается в повышении ВВП,технической модернизации принимающей стороны.Помимо этого ПИИ укрепляют ......
Интеллектуальные виртуальные организации
Виртуализация экономики необходимо связана с такими аспектами деятельности предприятия, как ориентация на заказчика, непрерывное совершенствование технических возможностей, сильная конкуренция, наращивание экономического потенциала, создание ......
Динамика ценностей управления
В монографии на основе деятельностного подхода рассматривается процесс становления и развития концепций, современных систем управления человеческими ресурсами. Обозначены особенности национальных систем управления, а также степень применимости и ......
Стратегическое управление маркетингом
Актуальность проблемы применения концепции стратегического маркетинга в управлении предопределила цели с работы. Целью данного исследования является разработка методов, моделей и методик стратегического управления маркетингом. Основными ......
Международные факторы производства в национальных экономиках
В монографии анализируются новейшие теории в области мировой торговли и финансово-кредитных отношений, а также характер современной межстрановой конкуренции. Дается обзор движения факторов производства (ресурсов) между различными группами стран. ......
Образование как фактор экономического развития
В монографии решается исследовательская задача соотнесения политики в сфере образования с задачами экономического развития России. На обширном статистическом материале показаны депрофессионализация образовательного процесса, отрыв его от ......