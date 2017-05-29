Основы тарифного регулирования в коммунальном хозяйстве

По разному можно воспринимать новость, пришедшую из французской таможни. Споры о влиянии упаковки на процессы потребления, особенно в отношении табачных изделий, не прекращаются до сих пор, потому как ещё не во всех странах мира ввели обезличенные упаковки сигарет. Вряд ли первые результаты введения обезличенной упаковки сигарет во Франции заставят задуматься борцов с курением, хотя, честно говоря, они, эти результаты, оказались неожиданными.

В Санкт-Петербурге появился медиахолдинг с аудиторией более 36 млн человек в месяц. Сначала редакции обитали по адресу скандально известной «фабрики троллей», у организаций есть общие руководители и, вероятно, один инвестор — структуры ресторатора Евгения Пригожина.

Самой опасной вещью в доме может оказаться Wi-Fi-роутер или беспроводная клавиатура — они попали в список наиболее уязвимых интернет-устройств, который составила на днях компания Positive Technologies. Что еще в квартире не то, чем кажется? Расскажет Татьяна Гомозова.

Украинцев массово поразила недавняя новость в сфере искусства. Джефф Кунс, американский художник и любитель китча установил огромную статую балерины. И вроде бы все красиво и необычно, если бы не несколько «но». Во-первых, балерина надувная. И, во-вторых, эта балерина является огромной копией статуэтки «Балерина Леночка» времен СССР.