Виктория Углинская
Основы тарифного регулирования в коммунальном хозяйстве
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783846522103
Книгопечатная продукция
Объем: 68 стр.
Работа посвящена определению места коммунального хозяйства в городском хозяйстве, рассмотрению состояния основных подотраслей коммунального хозяйства. Это позволило выявить проблемы, касающиеся формирования тарифов на услуги коммунальных предприятий-монополистов: в системе тарифного регулирования не устанавливаются взаимные обязательства сторон (муниципалитета и регулируемого предприятия), что ведет к запоздалой реакции на изменение внешних условий работы коммунальных предприятий; затратные принципы формирования тарифов не стимулируют коммунальные предприятия снижать себестоимость; при формировании тарифа не учитываются реальные потребности предприятия в прибыли; в большинстве муниципальных образований отсутствуют формализованные процедуры регулирования тарифов – не определен конкретный срок действия тарифа, отсутствуют процедуры согласования потребностей предприятия с возможностями потребителей, не учитываются требования потребителей к качеству оказываемых услуг.
Теоретический анализ
Посмотрите также...
Жилищно-коммунальное хозяйство
В настоящее пособие вошли образцы должностных и производственных (по профессии) инструкций, разработанных на основные должности и профессии работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Их использование значительно упростит работу ......
Проблемы производства услуг коммунального хозяйства
В работе исследованы теоретические и практические вопросы производства коммунальных услуг, относящихся к общественным благам, в средних и малых городских поселениях Республики Беларусь в условиях становления постиндустриального общества. ......
Государственное регулирование
В монографии рассмотрены особенности регионального потребительского рынка как объекта государственного регулирования. Рассматриваются выявленные взаимосвязи и взаимодействие элементов существующего механизма его регулирования. Разработан ......
Методы государственного регулирования экономики
Значительный вклад в разработку регулирующих начал рыночной экономики в ХХ веке внес последователь экономического учения Дж. М. Кейнса, британский ученый Р.Ф. Харрод (1900-1978). Ему удалось не только разработать во многом первопроходческую ......
Информационные технологии государственного регулирования экономики
Книга посвящена вопросам использования современных информационных технологий в сфере государственного управления. Автором предложена модель электронного управления информационно-разрешительного типа. Рассматриваются вопросы информатизации ......
Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2014 г. О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
В книге дан постатейный комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства". Подробно рассмотрены вопросы правового регулирования создания и эксплуатации ......
Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость
В учебнике рассмотрены место и роль таможенно-тарифного регулирования в системе мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, его сущность, методология определения таможенных пошлин, таможенный тариф, таможенная стоимость ......
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве устанавливают государственные нормативные требования охраны труда в организациях жилищно-коммунального хозяйства. Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридическими ......
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 439н. Официально опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации ......