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Виктория Углинская

Основы тарифного регулирования в коммунальном хозяйстве

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783846522103
Книгопечатная продукция
Объем: 68 стр.

Работа посвящена определению места коммунального хозяйства в городском хозяйстве, рассмотрению состояния основных подотраслей коммунального хозяйства. Это позволило выявить проблемы, касающиеся формирования тарифов на услуги коммунальных предприятий-монополистов: в системе тарифного регулирования не устанавливаются взаимные обязательства сторон (муниципалитета и регулируемого предприятия), что ведет к запоздалой реакции на изменение внешних условий работы коммунальных предприятий; затратные принципы формирования тарифов не стимулируют коммунальные предприятия снижать себестоимость; при формировании тарифа не учитываются реальные потребности предприятия в прибыли; в большинстве муниципальных образований отсутствуют формализованные процедуры регулирования тарифов – не определен конкретный срок действия тарифа, отсутствуют процедуры согласования потребностей предприятия с возможностями потребителей, не учитываются требования потребителей к качеству оказываемых услуг.
Теоретический анализ

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