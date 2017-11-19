"Живи больше! Танцуй больше!"

В центре проекта - глубокая интеграция бренда EPICA в самое танцевальное шоу страны, где молодые, активные, талантливые танцоры доказывают свою уникальность. Позиционирование бренда и релевантная аудитория проекта «ТАНЦЫ на ТНТ» стали ключевыми факторами при выборе ТВ-шоу как одного из основных коммуникационных каналов.

Для гармоничного присутствия бренда в шоу «Танцы» агентство Initiative вместе с телеканалом ТНТ создали специальный ролик-заставку с участием ведущей программы Ляйсан Утяшевой и яркую брендированную сцену, где ведущая рассказывает о преимуществах продукта. Дополняет интеграцию бренда логотип 3D – яркое красивое графическое изображение йогурта. Кроме этого зрители видят, как участники проекта во время репетиций пьют йогурты EPICA, которые помогают им восстановить силы и двигаться дальше к новым достижениям в проекте.

Нестандартные спонсорские решения, глубокие механики интеграции, эмоциональный показ продукта акцентируют внимание зрителей на преимуществах йогуртов EPICA – это прекрасная идея для быстрого, полезного и вкусного перекуса. Часто даже самым увлеченным и активным молодым людям не хватает сил на любимые дела в невероятно насыщенном ритме жизни, а йогурты EPICA c высоким содержанием белка придадут силы и энергию для любимых занятий.

Бренд EPICA также дарит возможность поддержать своего любимого танцора на этапе концертов «ТАНЦЕВ». Купив йогурт EPICA и сканируя штрих-код продукта в приложении THT-Club, поклонники шоу получают дополнительный голос, который могут отдать за полюбившего участника. Такая эксклюзивная механика впервые реализуется на канале ТНТ и в приложении ТНТ Club. В результате, в рамках интеграции бренда удалось не только предоставить возможность зрителям дополнительно влиять на процесс голосования, но и создать мотивацию для покупки продукта.

«В этой кампании мы постарались не просто реализовать интересные и яркие механики интеграции бренда в телевизионный контент, но и предоставить дополнительную ценность для зрителей – возможность поддержать своего любимого танцора. Таким образом, мы доносим ценности, позиционирование, преимущества продукта и повышаем лояльность аудитории, вовлекая ее в коммуникацию с брендом и усиливая ассоциацию дружественного бренда, - отмечает Анна Мазурина, генеральный директор Initiative, CEO Mediabrands Russia.