Новости компаний

"Живи больше! Танцуй больше!"

&quot;Живи больше! Танцуй больше!&quot;

С таким слоганом проходит кампания питьевых йогуртов EPICA в рамках шоу «ТАНЦЫ на ТНТ, которую реализует агентство Initiative.

В центре проекта - глубокая интеграция бренда EPICA в самое танцевальное шоу страны, где молодые, активные, талантливые танцоры доказывают свою уникальность. Позиционирование бренда и релевантная аудитория проекта «ТАНЦЫ на ТНТ» стали ключевыми факторами при выборе ТВ-шоу как одного из основных коммуникационных каналов.

Для  гармоничного присутствия бренда  в шоу «Танцы» агентство Initiative вместе с телеканалом ТНТ создали специальный ролик-заставку с участием  ведущей программы Ляйсан Утяшевой  и яркую брендированную сцену,  где  ведущая  рассказывает о преимуществах продукта.   Дополняет интеграцию  бренда  логотип 3D – яркое красивое  графическое изображение йогурта. Кроме этого зрители видят, как участники проекта во время репетиций пьют йогурты EPICA, которые помогают им восстановить силы и двигаться дальше к новым достижениям в проекте.

Нестандартные спонсорские решения, глубокие механики интеграции, эмоциональный показ продукта акцентируют внимание зрителей на преимуществах йогуртов EPICA – это прекрасная идея для быстрого, полезного и вкусного перекуса. Часто даже самым увлеченным и активным молодым людям не хватает сил на любимые дела в невероятно насыщенном ритме жизни, а йогурты EPICA c высоким содержанием белка придадут силы и энергию для любимых  занятий.

Бренд EPICA также дарит возможность поддержать своего любимого танцора на этапе концертов «ТАНЦЕВ». Купив йогурт EPICA и сканируя штрих-код продукта в приложении THT-Club, поклонники шоу получают дополнительный голос, который могут отдать за полюбившего участника. Такая эксклюзивная механика впервые реализуется на канале ТНТ и в приложении ТНТ Club. В результате, в рамках интеграции бренда удалось не только предоставить возможность зрителям дополнительно влиять на процесс голосования, но и создать мотивацию для покупки продукта.

«В этой кампании мы постарались  не просто  реализовать интересные и яркие механики интеграции  бренда  в телевизионный контент, но и предоставить дополнительную ценность для зрителей – возможность поддержать своего любимого танцора. Таким образом, мы доносим ценности, позиционирование, преимущества продукта и повышаем лояльность  аудитории, вовлекая  ее в коммуникацию с брендом  и усиливая  ассоциацию  дружественного бренда,   - отмечает  Анна Мазурина, генеральный директор Initiative, CEO Mediabrands Russia.

20.11.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...
7 ноября 2017 г. Проект Добро Mail.Ru узнал, как россияне относятся к благотворительным инициативам компаний. Также эксперты проекта выяснили, влияет ли на решение о покупке товара информация, что часть средств от его продажи идет на благотворительность. 
В Москве развиваются новые форматы торговых точекВ Москве развиваются новые форматы торговых точек
Новые форматы торговли могут составить конкуренцию сетевым ритейлерам.
Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

20.11.2017 - 15:02
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация