Банк Хоум Кредит получил награду Eventiada IPRA GWA 2017

Банк Хоум Кредит меняет привычные правила шоппинга: рекламную кампанию он приурочил к запуску новых продуктов – карты рассрочки и онлайн-сервиса «Товары в рассрочку». С их помощью клиенты могут приобрести нужные товары, не тратя много времени, и сразу получать положительные эмоции от их использования. Таким образом Банк Хоум Кредит делает важные вещи доступными, превращая обычный процесс покупок в смарт-шоппинг. Эта идея раскрывается через серию кинематографичных историй.

«Во время работы над видеосюжетами мы столкнулись с трудностями: московскими пробками, нехваткой времени. Но ролики, на мой взгляд, получились очень искренними и душевными. Поэтому нам было очень приятно получить награду Eventiada IPRA GWA Awards в конкурсе, который объединил большое количество талантливых и однозначно перспективных проектов», - отметила Мария Бурак, директор Департамента маркетинга и маркетинговых коммуникаций Банка Хоум Кредит.

В этом году международный конкурс в шестой раз отметил лучшие проекты в области коммуникаций. Конкурс Eventiada Awards проводится с 2011 года и является крупнейшим в Восточной Европе. Организаторами Eventiada Awards выступают КГ «Орта», Ассоциация менеджеров (АМ), философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет (РГСУ).