Банк Хоум Кредит получил награду Eventiada IPRA GWA 2017
Банк Хоум Кредит наградили специальным призом Eventiada IPRA GWA Awards 2017 за «Лучшую креативную стратегию». Высокую международную оценку получила рекламная кампания «Банк Новых Возможностей».
Банк Хоум Кредит меняет привычные правила шоппинга: рекламную кампанию он приурочил к запуску новых продуктов – карты рассрочки и онлайн-сервиса «Товары в рассрочку». С их помощью клиенты могут приобрести нужные товары, не тратя много времени, и сразу получать положительные эмоции от их использования. Таким образом Банк Хоум Кредит делает важные вещи доступными, превращая обычный процесс покупок в смарт-шоппинг. Эта идея раскрывается через серию кинематографичных историй.
«Во время работы над видеосюжетами мы столкнулись с трудностями: московскими пробками, нехваткой времени. Но ролики, на мой взгляд, получились очень искренними и душевными. Поэтому нам было очень приятно получить награду Eventiada IPRA GWA Awards в конкурсе, который объединил большое количество талантливых и однозначно перспективных проектов», - отметила Мария Бурак, директор Департамента маркетинга и маркетинговых коммуникаций Банка Хоум Кредит.
В этом году международный конкурс в шестой раз отметил лучшие проекты в области коммуникаций. Конкурс Eventiada Awards проводится с 2011 года и является крупнейшим в Восточной Европе. Организаторами Eventiada Awards выступают КГ «Орта», Ассоциация менеджеров (АМ), философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет (РГСУ).
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