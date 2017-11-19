Кира Найтли снялась в новом ролике Chanel

Модный Дом Chanel представил новое видео в честь выхода ювелирной коллекции Coco Crush. Главной героиней ролика стала голливудская актриса и амбассадор бренда Кира Найтли.

Девушка сыграла на акустической гитаре и спела песню «Le Tourbillon de la Vie» на французском языке. Эта песня стала главным саундтреком фильма «Жюль и Джим» 1962 года режиссера Франсуа Трюффо. В оригинале ее исполняла Жанна Моро.

В новую коллекцию украшений вошли кольца, браслеты и серьги с сетчатой гравировкой – это отсылка к кожаной отделке сумок Chanel.