Премия Рунета 2017: опубликован шорт-лист

Экспертный Клуб Премии Рунета сформировал шорт. По правилам экспертного голосования в финал выходят ТОП-3 компаний и ТОП-10 интернет-проектов, набравшие наибольшее количество голосов.

Первый этап голосования проходил с 7 ноября по 15 ноября 2017 года. Далее к голосованию приступил Экспертный Совет (ТОП-эксперты: отраслевые, общественные, государственные). Он продолжит свою работу до 21 ноября, в результате чего будут выявлены по три равноправных лауреата среди организаций и интернет-проектов в каждой номинации.

В отличие от основного номинационного блока Конкурса «Премия Рунета», в котором лауреатов выбирает Экспертный совет, в Народном голосовании победителей выбирают сами интернет-пользователи.

15 ноября будет завершен первый этап народного голосования — сформирован ТОП-30 компаний, выдвинувших свои проекты на соискание главной награды Рунета — http://narod.premiaruneta.ru. Далее онлайн-пользователи смогут голосовать только за вышедшие в финал проекты.

Всероссийская интерактивная акция «Народное голосование» проходит в рамках Конкурса, прием голосов будет остановлен в день проведения Церемонии вручения Премии 23 ноября.

Цель акции – определение народных пристрастий и предпочтений среди интернет-организаций и интернет-проектов, выявление действительно народных брендов.

Отдельно будут названы компании, формирующие тренды по 10 главным направлениям (технологии, бизнес, инновации) развития цифровых технологий в 2018 году — т. н. визионерский HOT-LIST 2018 Премии Рунета.

Лауреаты Премии Рунета 2017 года будут названы в рамках XIV торжественной церемонии вручения Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет, которая пройдет 23 ноября в Москве на площадке Цифрового Делового Пространства.