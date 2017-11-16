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Премия Рунета 2017: опубликован шорт-лист

Премия Рунета 2017: опубликован шорт-лист

Экспертный Клуб Премии Рунета сформировал шорт. По правилам экспертного голосования в финал выходят ТОП-3 компаний и ТОП-10 интернет-проектов, набравшие наибольшее количество голосов.

Первый этап голосования проходил с 7 ноября по 15 ноября 2017 года. Далее к голосованию приступил Экспертный Совет (ТОП-эксперты: отраслевые, общественные, государственные). Он продолжит свою работу до 21 ноября, в результате чего будут выявлены по три равноправных лауреата среди организаций и интернет-проектов в каждой номинации.

В отличие от основного номинационного блока Конкурса «Премия Рунета», в котором лауреатов выбирает Экспертный совет, в Народном голосовании победителей выбирают сами интернет-пользователи.

15 ноября будет завершен первый этап народного голосования — сформирован ТОП-30 компаний, выдвинувших свои проекты на соискание главной награды Рунета — http://narod.premiaruneta.ru. Далее онлайн-пользователи смогут голосовать только за вышедшие в финал проекты.

Всероссийская интерактивная акция «Народное голосование» проходит в рамках Конкурса, прием голосов будет остановлен в день проведения Церемонии вручения Премии 23 ноября.

Цель акции – определение народных пристрастий и предпочтений среди интернет-организаций и интернет-проектов, выявление действительно народных брендов.

Отдельно будут названы компании, формирующие тренды по 10 главным направлениям (технологии, бизнес, инновации) развития цифровых технологий в 2018 году — т. н. визионерский HOT-LIST 2018 Премии Рунета.

Лауреаты Премии Рунета 2017 года  будут названы в рамках XIV торжественной церемонии вручения Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет,  которая пройдет 23 ноября в  Москве на площадке Цифрового Делового Пространства.

17.11.2017

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