Технология Synaps доказывает свою эффективность на цифровых суперсайтах Russ Outdoor

1 ноября Russ Outdoor совместно с компанией Synaps Labs запустил продажи размещения на основе контактов с целевой аудиторией. Synaps - революционная технология для коммуникации с целевой аудиторией в цифровой наружной рекламе. Система при помощи искусственного интеллекта и машинного зрения проводит анализ аудитории цифровых носителей и в реальном времени подбирает необходимое рекламное сообщение.

Технология Synaps точно измеряет объем уникальной аудитории, способна управлять частотой контакта, а также отслеживать фактические медиапоказатели кампаний в реальном времени. Для наглядной демонстрации эффективности технологии компания Russ Outdoor пригласила крупнейшие рекламные агентства принять участие в тесте, который стартовал 27 октября и продлится до конца ноября.

Новая разработка реализует принцип programmatic размещения, который ранее был доступен только в интернете. Решение построено на непрерывном анализе транспортного потока в зоне обзора рекламоносителя и распознавании марки, модели и поколения каждого транспортного средства, которые являются отображением потребительских характеристик аудитории. Машинное зрение и искусственный интеллект Synaps обеспечивают 95% охвата аудитории перед суперсайтом и 95% точности идентификации модели, марки и поколения автомобиля. Технология Synaps измеряет охват аудитории и частоту контакта благодаря использованию уникального идентификатора автомобиля, который создается через одностороннее шифрование номерного знака транспортного средства. Шифрование происходит автоматически, что обеспечивает полную анонимность.

Для наглядной демонстрации эффективности технологии компания Russ Outdoor пригласила крупнейшие рекламные агентства принять участие в тесте новых возможностей.

В рамках теста, сотрудники агентств, пожелавшие принять участие, предоставили номерные знаки своих автомобилей, которые были переведены в шифрованный ID в системе Synaps. Russ Outdoor подготовил специальные приветственные макеты с логотипами агентств-участников, и при распознавании конкретного автомобиля в потоке, технология выводит на экран сообщение “Видишь, работает!”. Кроме того, в тесте задействованы другие возможности технологии Synaps, например, адаптация креатива к погодным условиям и времени суток. Для этого были подготовлены специальные рекламные макеты с элементами, отражающими дождь, снег, облачность, солнечную погоду и наступление темноты.

Первые результаты теста демонстрируют высокую эффективность технологии Synaps для демонстрации сообщений для целевой аудитории в реальном времени. Распознавание автомобилей происходит на расстоянии до 250 м от конструкции, вне зависимости от того, в каком ряду и в какое время суток они двигаются.

Представители рекламных агентств, участвующих тесте «Видишь, работает!», по результатам кампании дали первые оценки. Генеральный директор рекламного агентства Ontime Media Владимир Трофимов так прокомментировал работу технологии: «В апреле мы оценивали существующие технологии таргетированного показа наружной рекламы, и технология Synaps Labs,

которую использует Russ Outdoor, единственная получила самую высокую оценку в силу прозрачности механизма работы, что и было еще раз наглядно продемонстрировано во время теста. У технологии, несомненно, есть потенциал развития в виде обезличенного сегментирования аудитории по разным характеристикам».

Директор по тактическому планированию и размещению рекламы рекламного агентства Mindshare Игорь Шмуйлов так прокомментировал тест технологии Synaps: «Результат тестовой кампании технологии Synaps приятно удивил. Одно дело - обсуждать вопрос в теории, предлагать и выслушивать аргументы за и против, высказывать сомнения. Другое дело - поехать и убедиться, что технология работает и работает, как надо. Я думал меня уже нельзя ничем удивить».

Александр Васьков, директор департамента медиа закупок рекламного агентства Posterscope: «По результатам тестирования кампании можно уверено сказать, что технология действительно работает, и мы надеемся, что технология получит распространение не только в Москве, но и в регионах РФ». Также высокую оценку работе технологии Synaps дал Дмитриев Михаил, эксперт по размещению наружной рекламы: «Теория, подкреплённая практикой – это серьёзный аргумент. То, что ещё вчера обсуждалось, сегодня можно увидеть своими глазами. Эксперимент, безусловно, удался и подтвердил работоспособность системы. Начало новой эпохи продаж, измерения и оценки наружной рекламы однозначно положено. «Видишь, работает!» за время эксперимента увидели много людей, но быть одним из тех, кто среди остального потока понимает, что происходит, и к чему это всё ведёт, особенно приятно. Эта история создаётся здесь и сейчас, за что отдельное спасибо Russ Outdoor и Synaps Labs».

С 1 ноября технология Synaps доступна на 12-ти цифровых суперсайтах Russ Outdoor и уже сейчас рекламные агентства и рекламодатели могут получить полный доступ к этой уникальной пользовательской платформе.