Dirol и компания Disney в России предлагают пройти настоящий путь джедая в Ирландии

В преддверии мировой премьеры нового эпизода культовой саги «Звёздные Войны» известный бренд жевательной резинки Dirol и компания Disney в России запускают уникальную акцию для потребителей «Выиграй поездку от Dirol».
По условиям акции, которая стартует с 15 ноября 2017г., при покупке двух пачек жевательной резинки Dirol в супермаркетах сети «Пятерочка» каждый участник получит шанс выиграть сертификаты на кинопоказ, а также побороться за главный приз – путешествие по местам съемок блокбастера «Звёздные Войны: Последние джедаи».
Для того, чтобы принять участие в конкурсе нужно:
- Купить две пачки жевательной резинки Dirol в супермаркетах сети «Пятерочка».
- Зарегистрировать чек на промосайте www.dirolpromo.ru.
- Сохранить чек до конца проведения акции.
О главном призе:
Натурные съемки наиболее зрелищных сцен из фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи» проходили в Ирландии. Именно туда отправится обладатель главного приза, чтобы провести пять незабываемых дней в знаковых местах съемок нового эпизода легендарной космической саги.
Разместившись в уединенном местечке Портмаги в графстве Керри провинции Манстер, победитель откроет для себя Дикий Атлантический Путь и живописное Кольцо Керри. Побывает на необитаемом скалистом острове Скеллинг-Майкл с каменными кельями в виде пчелиных ульев. И даже совершит «космическое путешествие» наблюдая за далекими звёздами вместе с опытным астрономом из настоящей обсерватории.
Завершится поездка в Дублине, столице Ирландии, где счастливого победителя ждет посещение магазина игрушек Build-A-Bear Workshop, а также еще один приятный подарок ― сертификат номиналом в € 200, который он сможет потратить в знаменитом магазине Disney Store.
Поездка рассчитана на двух взрослых и включает в себя:
- перелет из Москвы в Дублин и обратно;
- трансфер из аэропорта и обратно;
- размещение и проживание в четырехзвездочном отеле с завтраком на три ночи / четыре дня в Портмаги и на одну ночь / один день в центре Дублина (всего четыре ночи / пять дней);
- экскурсию по острову Скеллига и Кольцу Керри, знакомство с Диким Атлантическим Путем (по местам съемок фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи»);
- созерцание звезд в Международном заповеднике Темного неба ― первом в Северном полушарии;
- посещение в Дублине магазинов Build-A-Bear Workshop и Disney Store с подарочным сертификатом на € 200;
- медицинскую страховку.
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