Dirol и компания Disney в России предлагают пройти настоящий путь джедая в Ирландии

В преддверии мировой премьеры нового эпизода культовой саги «Звёздные Войны» известный бренд жевательной резинки Dirol и компания Disney в России запускают уникальную акцию для потребителей «Выиграй поездку от Dirol».

По условиям акции, которая стартует с 15 ноября 2017г., при покупке двух пачек жевательной резинки Dirol в супермаркетах сети «Пятерочка» каждый участник получит шанс выиграть сертификаты на кинопоказ, а также побороться за главный приз – путешествие по местам съемок блокбастера «Звёздные Войны: Последние джедаи».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе нужно:

Купить две пачки жевательной резинки Dirol в супермаркетах сети «Пятерочка». Зарегистрировать чек на промосайте www.dirolpromo.ru. Сохранить чек до конца проведения акции.

О главном призе:

Натурные съемки наиболее зрелищных сцен из фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи» проходили в Ирландии. Именно туда отправится обладатель главного приза, чтобы провести пять незабываемых дней в знаковых местах съемок нового эпизода легендарной космической саги.

Разместившись в уединенном местечке Портмаги в графстве Керри провинции Манстер, победитель откроет для себя Дикий Атлантический Путь и живописное Кольцо Керри. Побывает на необитаемом скалистом острове Скеллинг-Майкл с каменными кельями в виде пчелиных ульев. И даже совершит «космическое путешествие» наблюдая за далекими звёздами вместе с опытным астрономом из настоящей обсерватории.

Завершится поездка в Дублине, столице Ирландии, где счастливого победителя ждет посещение магазина игрушек Build-A-Bear Workshop, а также еще один приятный подарок ― сертификат номиналом в € 200, который он сможет потратить в знаменитом ​​магазине Disney Store.

Поездка рассчитана на двух взрослых и включает в себя: