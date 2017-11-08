Domestos выселил микробов в космос

Микробам больше нет места на Земле! DOMESTOS осуществил исторический запуск капсулы с микробами в рамках научно-исследовательской программы «Отправь микробов в историю»’. Эксперимент планетарного масштаба состоялся при поддержке музея «Живые системы».

Скоро микробы могут оказаться на грани вымирания’. Ведь новый чистящий гель DOMESTOS уничтожает микробов до четырех раз быстрее!’’ Эффективное средство не оставляет вредоносным микроорганизмам ни единого шанса на спасение.

Чтобы сохранить память о некогда могущественной и опасной расе в истории Вселенной DOMESTOS создал научно-исследовательскую программу «Отправь микробов в историю»’. В рамках миссии в ближний космос была запущена подогреваемая капсула с микроскопическим экипажем.

Зонд со злейшими врагами человечества на борту покинул Землю.Исторический запуск капсулы состоялся в Переславском районе.

Участниками космической экспедиции стали дизентерийная амеба, золотистый стафилококк, кишечная палочка, а также инфузория, диплококки и менингококки. Специалисты партнера программы – музея «Живые системы» – отбирали со всего света наиболее опасных’’’ микробов, живущих под ободком унитаза. Теперь благодаря DOMESTOS можно забыть о возбудителях страшных заболеваний’.

Подготовкой научной миссии занимались две команды юных отважных ученых’’’’ из Первого детского космического агентства. Первая группа отвечала за создание уникальной космической капсулы и технические расчеты. Вторая контролировала жизнеобеспечение экипажа и занималась полной предполётной подготовкой микробов.

«Для Первого Детского Космического Агентства это очень важный проект и новый этап развития научно-исследовательской программы. Мы признательны бренду Domestos за возможность исследовать поведение микробов в различных условиях,в том числе в ближнем космосе, и напомнить людям о том, как важно бороться с опасными микробами. К слову, при проведении предполетной подготовки мы обнаружили, что только Domestosуничтожает микробы полностью – ни нагревание, ни охлаждение не смогли этого сделать», - прокомментировал запуск зонда директор по развитию музея «Живые системы» Владимир Асон.

Следующим этапом научно-исследовательской миссии станет создание экспоната в музее «Живые системы», демонстрирующего полное уничтожение микробов средствами бренда Domestos и обучающего детей гигиене и чистоте.