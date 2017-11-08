Всё устраивает дома

Новогодний ТВ-ролик ИКЕА напоминает о том, что действительно дорого.

Новый год – самый любимый и долгожданный праздник в году.

Это время надежд, исполнения желаний, неожиданных и ожидаемых подарков, - время, когда нам хочется радоваться больше и радовать других.

Однако, пытаясь сделать праздник для близких по-настоящему незабываемым, мы вынуждены подчас выбирать между тем, что мы действительно хотим и тем, что мы можем себе позволить. В новом ТВ-ролике мы рассказали о том, что делаем товары ИКЕА недорогими, но попадая в дома людей, они становятся дорогими по-настоящему!

Смотрите и готовьтесь к празднику!

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