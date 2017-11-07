Проект "Михайлов и Партнёры" Астана ЭКСПО-2017 стал финалистом Eventiada IPRA Golden World Awards

Международная кампания по продвижению выставки «Астана ЭКСПО-2017», разработанная и реализованная командой «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации», вошла в шорт-лист VI Международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada Awards 2017 в специальной номинации Eventiada IPRA GWA – «Лучший международный проект».

«Это большая честь для нас быть в числе финалистов Eventiada IPRA GWA и иметь возможность в ходе очного этапа конкурса лично представить международному жюри результаты нашей работы над таким масштабным международным проектом, как Астана ЭКСПО-2017», – отметила Эллен Пинчук, заместитель генерального директора «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации».

Астана ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» стала одним из главных событий в истории Казахстана и значимым мероприятием для всего мира. В выставке приняли участие 115 стран, 22 международные организации и 4 миллиона человек.

Команда «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации» осуществила широкомасштабную многоканальную коммуникационную кампанию для освещения мероприятия на мировом уровне. Продвижение выставки включало полный спектр инструментов PR и маркетинга: от организации пресс-туров, инициирования публикаций, коммуникационной поддержки участия ЭКСПО-2017 в зарубежных мероприятиях до работы с экспертным сообществом, масштабной рекламной кампании (аэропорты, бортовые журналы, реклама на ТВ/онлайн/печать, SMM) и создании специальных проектов с такими крупными зарубежными СМИ, как BBC, CNBC, TV5 Monde, The New York Times. Особым достижением стал выход 44-минутного документального фильма об Астане и ЭКСПО на телеканале National Geographic.

Основанный в 2011 году, в 2017 году VI Международный конкурс коммуникационных проектов Eventiada Awards 2017 стал региональным партнёром крупнейшей глобальной премии IPRA Golden World Awards (GWA) в России и СНГ. В номинации Eventiada IPRA GWA проекты оцениваются согласно особым критериям: соответствие международным стандартам; инновационность подхода и используемых инструментов; качество проведенного исследования, стратегии и реализации;

качество результатов. Заключительный этап судейства – публичная защита проектов – пройдёт 14-15 ноября 2017 года. Церемония награждения победителей состоится 16 ноября в Москве в МИА «Россия сегодня».