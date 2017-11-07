SPI Group празднует победу в тяжбе о товарном знаке Stolichnaya в Бразилии

Во вторник, 31 октября 2017 года, Федеральный апелляционный суд Бразилии объявил решение по делу о товарном знаке «Stolichnaya», подтверждающее право собственности SPI на эти товарные знаки. Решение Апелляционного суда было единогласным: 3-0 в пользу SPI.

Это решение знаменует еще одно поражение российского государственного предприятия ФКП «Союзплодоимпорт» («ФКП») и трех других связанных с ним сторон после нескольких промежуточных решений, в том числе на уровне Верховного суда и решения Федерального суда Рио-де-Жанейро, принятого в марте 2016 года в пользу SPI по существу рассматриваемого вопроса.

Из решения, изложенного судьей-докладчиком, вытекает, что (1) решение суда, вынесенное российским судом в 2001 году в пользу российского государства, не является достаточным основанием для предъявленных ФКП требований в Бразилии, (2) не было доказательств того, что первоначальный владелец оспариваемых товарных знаков ВВО «Союзплодоимпорт» продолжал существовать как ФГУП «Союзплодоимпорт», и (3) в любом случае претензии были ограничены по времени в соответствии с 5-летним сроком согласно Закону Бразилии об исковой давности.

SPI Group ожидала положительного результата в Бразилии (как ожидает и в нескольких других юрисдикциях, в которых ФКП предъявила аналогичные требования), поскольку эти требования являются полностью безосновательными.

SPI и ее аффилированные компании владеют товарными знаками «Stolichnaya» в более чем 180 странах мира.