Звезда Black Star Inc. Егор Крид станет лицом бренда OPPO
Ведущий мировой бренд OPPO подписал контракт с одним из самых популярных артистов в мире музыки, Егором Кридом, резидентом лейбла Black Star.
Компания OPPO и Егор Крид представят новый смартфон. Молодой и талантливый хип-хоп исполнитель появится в рекламном ролике компании, которое приоткрывает завесу тайны будущего запуска.
OPPO объявляет о новой эре сeлфи фотографии.
Комментируя данное сотрудничество, Вице-президент компании OPPO Россия Винсент Лиу (Vincent Liu) отметил: «Для ОPPOмолодые люди всегда были главным источником вдохновения. Мы понимаем потребности молодой аудитории бренда, и создаем продукты, которые им особенно понравятся. Сотрудничая с кумиром молодежи Егором Кридом, мы хотим поделиться со всеми возможностью открыть для себя идеальное качество фотографий и запечатлеть незабываемые моменты своей жизни. Мы считаем, что Егор Крид идеально подходит на роль бренд амбассадора, ведь в своей работе он стремится к совершенству и использует такой же творческий подход к любимому делу, как и бренд OPPO».
Егор Крид добавил: «Круто стать частью динамично развивающейся команды OPPO. Мои поклонники – это творческие люди. Они ищут возможности для самовыражения и постоянно двигаются вперед. Мне близка позиция OPPO: слышать желания своих поклонников и создавать интересные новинки, которые понравятся таким активным молодым людям, как и я».
Сейчас OPPO готовится к запуску последней модели F5 из серии Селфи Эксперт. Продукт будет оснащен эффектным 18:9 дисплеем и новой технологией SelfieTune.
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