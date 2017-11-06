Новости компаний

РИА Новости подводит итоги спецпроекта к 100-летию Революции

РИА Новости подводит итоги спецпроекта к 100-летию Революции

В день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции РИА Новости подводит предварительные итоги уникального тематического проекта «Великая русская революция». Специальный мультимедийный раздел был запущен на флагманском ресурсе медиагруппы «Россия сегодня» - RIA.RU - в феврале этого года, и за прошедшие 9 месяцев собрал внушительную аудиторию - более 5,5 миллионов просмотров, став одним из самых читаемых историко-культурологических проектов Рунета.

На сегодняшний день в разделе опубликовано около 100 материалов, сочетающих разные форматы повествования о событиях и действующих лицах революционного периода и охватывающих период с конца XIX века и до начала 1920-х годов. Писатель, публицист и политический обозреватель Ria.ru Петр Романов в течение 2017 года выпустил серию биографических очерков, которые публиковались в хронологическом порядке. Кроме авторских текстов на ключевые темы Революции 1917 года, в раздел вошли фотоленты, представленные уникальными кадрами из архива МИА «Россия сегодня» -автомобили, мода, оружие революции и другие интересные подборки из крупнейшего фотобанка в России.

Видеосюжеты и инфографика, созданные специально для проекта командой дизайнеров медиагруппы «Россия сегодня» под руководством Антона Степанова, показывают исторические события 1917 года в картинках, стилизованных под двадцатые годы прошлого года. Собранный вместе разнообразный мультимедийный контент позволяет читателю составить объёмную картину события, определившего ход современной истории.

Финальным аккордом долгоиграющего проекта станет его офлайн презентация на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. На площадке Центрального выставочного зала «Манеж», где пройдет трехдневная конференция «Культура в революции. Революция в культуре», «Россия сегодня» организует мультимедийную поп-ап экспозицию. Благодаря трансляции редких фото-и видеохроник «Великой русской революции» из архива МИА «Россия сегодня» гости форума смогут погрузиться в атмосферу события сквозь столетие. О процессе создания проекта и его мультимедийных форматах в рамках конференции расскажет арт-директор агентства Антон Степанов.

Руководитель дизайн-центра МИА «Россия сегодня»  Антон Степанов: «Мы наглядно и просто показываем, как работал революционный механизм в России, какие идеи и люди его запустили, породили, кем были эти люди. Также показали, что революционные процессы проходили и в других странах, почти весь мир был охвачен идеями социализма. Февральский переворот, «Апрельские тезисы», Корниловский мятеж, Июльская демонстрация в Санкт-Петербурге, противостояние между советами и временным  правительством и, наконец,  первые декреты советской власти».

Дмитрий Киселев, Генеральный директор МИА «Россия сегодня», член организационного комитета  по  подготовке  и  проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года об основной идее проекта: «На основе фактов и исторических документов вместе с читателем мы попытаемся нащупать сумасшедшую романтику и энергию, понять закономерности их возникновения. Хотя прививку от революции страна уже получила, энергия может быть использована и сегодня – в мирных целях».  

 

07.11.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...
7 ноября 2017 г. Проект Добро Mail.Ru узнал, как россияне относятся к благотворительным инициативам компаний. Также эксперты проекта выяснили, влияет ли на решение о покупке товара информация, что часть средств от его продажи идет на благотворительность. 
В Москве развиваются новые форматы торговых точекВ Москве развиваются новые форматы торговых точек
Новые форматы торговли могут составить конкуренцию сетевым ритейлерам.
Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

07.11.2017 - 15:03
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация