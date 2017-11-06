РИА Новости подводит итоги спецпроекта к 100-летию Революции

В день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции РИА Новости подводит предварительные итоги уникального тематического проекта «Великая русская революция». Специальный мультимедийный раздел был запущен на флагманском ресурсе медиагруппы «Россия сегодня» - RIA.RU - в феврале этого года, и за прошедшие 9 месяцев собрал внушительную аудиторию - более 5,5 миллионов просмотров, став одним из самых читаемых историко-культурологических проектов Рунета.

На сегодняшний день в разделе опубликовано около 100 материалов, сочетающих разные форматы повествования о событиях и действующих лицах революционного периода и охватывающих период с конца XIX века и до начала 1920-х годов. Писатель, публицист и политический обозреватель Ria.ru Петр Романов в течение 2017 года выпустил серию биографических очерков, которые публиковались в хронологическом порядке. Кроме авторских текстов на ключевые темы Революции 1917 года, в раздел вошли фотоленты, представленные уникальными кадрами из архива МИА «Россия сегодня» -автомобили, мода, оружие революции и другие интересные подборки из крупнейшего фотобанка в России.

Видеосюжеты и инфографика, созданные специально для проекта командой дизайнеров медиагруппы «Россия сегодня» под руководством Антона Степанова, показывают исторические события 1917 года в картинках, стилизованных под двадцатые годы прошлого года. Собранный вместе разнообразный мультимедийный контент позволяет читателю составить объёмную картину события, определившего ход современной истории.

Финальным аккордом долгоиграющего проекта станет его офлайн презентация на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. На площадке Центрального выставочного зала «Манеж», где пройдет трехдневная конференция «Культура в революции. Революция в культуре», «Россия сегодня» организует мультимедийную поп-ап экспозицию. Благодаря трансляции редких фото-и видеохроник «Великой русской революции» из архива МИА «Россия сегодня» гости форума смогут погрузиться в атмосферу события сквозь столетие. О процессе создания проекта и его мультимедийных форматах в рамках конференции расскажет арт-директор агентства Антон Степанов.

Руководитель дизайн-центра МИА «Россия сегодня» Антон Степанов: «Мы наглядно и просто показываем, как работал революционный механизм в России, какие идеи и люди его запустили, породили, кем были эти люди. Также показали, что революционные процессы проходили и в других странах, почти весь мир был охвачен идеями социализма. Февральский переворот, «Апрельские тезисы», Корниловский мятеж, Июльская демонстрация в Санкт-Петербурге, противостояние между советами и временным правительством и, наконец, первые декреты советской власти».

Дмитрий Киселев, Генеральный директор МИА «Россия сегодня», член организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года об основной идее проекта: «На основе фактов и исторических документов вместе с читателем мы попытаемся нащупать сумасшедшую романтику и энергию, понять закономерности их возникновения. Хотя прививку от революции страна уже получила, энергия может быть использована и сегодня – в мирных целях».