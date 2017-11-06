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Жилой комплекс "ЗИЛАРТ" презентовал ролик "Хорошие соседи"

Жилой комплекс &quot;ЗИЛАРТ&quot; презентовал ролик &quot;Хорошие соседи&quot;

В интернете и на московских улицах стартовала рекламная кампания жилого комплекса арт-класса «ЗИЛАРТ», героями которой стали супермодель Ирина Шейк и популярный певец Тимати. Одним из ее значимых этапов стал видеоролик «Хорошие соседи», презентованный 7 ноября на youtube-канале Тимати.

– Ирина Шейк и Тимати – молодые и успешные творческие личности, имеющие большую известность среди целевой аудитории нашего проекта, – объяснил выбор персонажей директор по реализации недвижимости «Группы ЛСР» Денис Бабаков. – При этом мы считаем, что полноценным звездным участником ролика стала компания Hoodyakov production и ее руководитель Павел Худяков – один из лучших отечественных режиссеров, работающих в рекламе. Именно ему мы доверили непростую задачу – продемонстрировать все ключевые преимущества «ЗИЛАРТа» за одну минуту.

– Съемки проходили в Лос-Анджелесе, и в них было задействовано более 50 профессионалов высочайшего уровня, – рассказал Павел Худяков. – В том числе, например, оператор Кристофер Пробст, за плечами которого работы для брендов Lexus, Apple, Adidas, Mercedes и таких артистов как Jay-Z, Rihanna, Eminem и многих других. Наша работа над роликом стала событием не только для российской рекламной индустрии, но и для американских папарацци, которые все время пытались заглянуть в съемочный павильон с помощью дронов. Это ли не свидетельство по-настоящему звездного актерского состава?

Ролик «Хорошие соседи» стал очередным ярким звеном в креативной кампании по продвижению «ЗИЛАРТа», который, напомним, вдохновил режиссера Василия Сигарева на короткометражный фильм «Z», а ряд других творцов – на сочинение песен и создание клипов.

– Нам приятно, что единственный в Москве жилой комплекс арт-класса – «ЗИЛАРТ» – в очередной раз не оставил творческих людей равнодушными. В этом одна из важных отличительных черт «проекта века» «ЗИЛАРТ» – уникального в своем роде, – заключил Денис Бабаков.

Director - Pavel Hoodyakov
DP - Christopher Probst
Producer - Korneliya Polyak
Post production - Hoody FX
Head of production - Vitaly Orel

07.11.2017

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