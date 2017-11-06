Партнером агентства MONSTARS стала Лена Павельева

С 01 ноября 2017 года Лена Павельева, специалист по брендингу и продвижению, а также сооснователь SCHOOL GOSH, стала партнером агентства MONSTARS по направлению «Маркетинг в социальных сетях и работа с лидерами мнений».

Компания MONSTARS неоднократно сотрудничала с Леной Павельевой, ранее вместе с ней было реализовано большое количество проектов, среди них Martini Art Love, X FEST, The Macallan by Steven Klein, Beluga Bar.

Весной 2017 года Лена оставила пост директора SCHOOL GOSH, однако продолжает читать лекции по брендингу и продвижению по всем городам России. В рамках сотрудничества с агентством MONSTARS Лена Павельева сконцентрируется на развитии компетенций в сфере SMM и Digital.

«MONSTARS уже давно зарекомендовали себя на рынке как настоящие эксперты и профессионалы, умеющие делать проекты в формате 360. Наша общая цель сейчас – это повышение уровня компетенций именно в SMM и Digital сфере. Речь идет в первую очередь о разработке стратегий для брендов и их позиционирование в социальных сетях. Мы предлагаем клиентам полный пакет услуг в сфере продвижения, начиная от анализа и стратегии, создания контента до реализации специальных проектов с привлечением лидеров мнений. Это не просто инициирование публикаций в аккаунтах, а полноценная интеграция конкретного человека в проект и его продвижение», – рассказывает Лена.

Ранее Лена Павельева работала с такими брендами, как Martini, Henessy, Beluga, Adidas, Converse, MAC, The Macallan, SORRYI'MNOT, Bacardi, Marlboro, Radisson, Hyatt, Courvoisier, Simple и многими другими.