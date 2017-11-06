Kinder подарит 30 000 уникальных поздравлений от Деда Мороза

Новый год – праздник волшебства и исполнения самых заветных желаний, когда каждый ребенок мечтает увидеть Дедушку Мороза и получить персональное поздравление. Третий год подряд Кinder помогает родителям исполнить мечту своего ребенка и подарить возможность поверить в новогоднее чудо.

Чтобы получить уникальное видеопоздравление, необходимо зайти на сайт, указать имя ребенка и рассказать о его самых ярких достижениях в уходящем году.Как только заявка пройдет модерацию, на основе полученной информации будет подготовлено индивидуальное видеопоздравление. Получить его можно будет по электронной почте, указанной в вашей заявке.

Такое видеопоздравление может стать настоящим маленьким чудом - ведь в нем будет уникальное поздравление от Деда Мороза, обращенное лично к ребенку, а еще будет подарок от Kinder! Подарок для своего ребенка вы выберете на сайте http://www.kindernewyear.ru/, а «подарит» его от вашего имени Дедушка Мороз − для этого вам необходимо заранее приготовить Kinder подарок, купив его в магазине или онлайн.

В этом году Kinder подготовил для вас еще больше сюрпризов: записав видеообращение ребенка к Деду Морозу и загрузив файл на сайт, вы получите шанс выиграть путешествие в Москву на ледовое шоу Ильи Авербуха «Алиса в Стране Чудес». Если вы хотите поделиться радостью вашего ребенка в тот момент, когда он смотрит видеопоздравление Деда Мороза, вы можете записать и выложить в свою социальную сеть видео с хештэгом #Киндерновыйгод. Это даст вам возможность получить в подарок набор Kinder box.

И даже если вы не успеете попасть в число первых 30 000 пользователей для записи уникального видеопоздравления, не расстраивайтесь. На сайте kindernewyear.ru можно будет заполнить заявку, указав имя вашего ребенка и выбрав пожелание из предложенного списка. И ваше видеопоздравление будет готово в считанные минуты!