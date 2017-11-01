LG Electronics продолжит рекламную кампанию в поддержку линейки смартфонов LG Q6 в крупнейших городах России

Компания LG Electronics продолжает широкомасштабную рекламную акцию в поддержку популярной линейки смартфонов LG Q6: LG Q6 alpha, LG Q6 и LG Q6+. В Москве, Санкт-Петербурге и 10 крупнейших городах России запускается наружная рекламная кампания с участием популярных артистов, музыкантов и известных представителей шоу-бизнеса. Также запланировано размещение в интернет-ресурсах.

Еще в августе стартовала успешная кампания, получившая название «Лица», вне всякого сомнения, привлекшая внимание потребителей. Яркие и запоминающиеся образы, в которых каждый смог найти себя или близкий по духу и возрасту персонаж, произвели большое впечатление на покупателей, подчеркнув смысл основного слогана: Границы - это иллюзия!

Для участия в ее продолжении были привлечены известные персоны, популярные артисты, любимые миллионами россиян. Амбассадорами бренда стали Кэти Топуриа, Natan, Егор Дружинин и Елена Кулецкая. Их истории успеха, как нельзя лучше, подтверждают иллюзорность границ, безграничность возможностей. Линейка LG Q6 адресована широкому кругу потребителей, и мы уверены, что сможем удовлетворить потребности максимального числа покупателей, нацеленных на ежедневное использование самых современных технологий в гаджетах.

Линейка LG Q6-серии, объединяет в себе устройства, унаследовавшие наиболее интересные функции флагманских моделей по привлекательным ценам. Отличительная особенность дисплея - соотношение сторон 18:9 и ультра-тонкие рамки, обеспечивающее максимальный комфорт при просмотре контента, пользовании социальными сетями и обработке фото- и видео-материалов.

Премиальный внешний вид смартфона достигается благодаря глянцевому блеску материалов и плавным линиям корпуса со скругленными углами. Стильная металлическая рамка по периметру корпуса, выполненная из авиационного алюминия серии AL7000, делает модель легкой, но при этом прочной, и потому более долговечной при повседневном использовании. Гармоничное сочетание форм и материалов корпуса позволяет с комфортом использовать смартфон, держа его одной рукой, что, несомненно, одно из наиболее актуальных требований к современным мобильным устройствам.

Используя многолетний опыт компании в разработке фото- и видео инструментов, стала возможным интеграция широкоугольной фронтальной камеры с углом обзора 100 градусов, благодаря чему фанаты селфи смогут без усилий вместить в кадр даже большую группу друзей или членов семьи. А с помощью режима камеры «Квадрат» можно делать снимки, оптимизированные для социальных сетей и создавать из них фотоколлажи.

Улучшенный интерфейс LG UX 6.0 позволяет в полной мере использовать возможности дисплея FullVision с соотношением сторон 18:9.

Помимо защиты от механических повреждений, предусмотрена и интеллектуальная программа предотвращения взлома или утечки информации и личных данных. Функция разблокировки смартфона с помощью распознавания лица владельца разработана специалистами компании LG Electronics и впервые интегрирована в устройство среднего ценового диапазона.