Новости компаний

LG Electronics продолжит рекламную кампанию в поддержку линейки смартфонов LG Q6 в крупнейших городах России

LG Electronics продолжит рекламную кампанию в поддержку линейки смартфонов LG Q6 в крупнейших городах России

Компания LG Electronics продолжает широкомасштабную рекламную акцию в поддержку популярной линейки смартфонов LG Q6: LG Q6 alpha, LG Q6 и  LG Q6+. В Москве, Санкт-Петербурге и 10 крупнейших городах России запускается наружная рекламная кампания с участием популярных артистов, музыкантов и известных представителей шоу-бизнеса. Также запланировано размещение в интернет-ресурсах.

Еще в августе стартовала успешная кампания,  получившая название «Лица», вне всякого сомнения, привлекшая внимание потребителей. Яркие и запоминающиеся образы, в которых каждый смог найти себя или близкий по духу и возрасту персонаж, произвели большое впечатление на покупателей, подчеркнув смысл основного слогана: Границы - это иллюзия!

Для участия в ее продолжении были привлечены известные персоны, популярные артисты, любимые миллионами россиян. Амбассадорами бренда стали Кэти Топуриа, Natan, Егор Дружинин и Елена Кулецкая.  Их истории успеха, как нельзя лучше, подтверждают иллюзорность границ, безграничность возможностей. Линейка LG Q6 адресована широкому кругу потребителей, и мы уверены, что сможем удовлетворить потребности максимального числа покупателей, нацеленных на ежедневное использование самых современных технологий в гаджетах.

Линейка  LG Q6-серии, объединяет  в себе устройства, унаследовавшие наиболее интересные функции флагманских моделей  по привлекательным ценам. Отличительная особенность дисплея  -  соотношение сторон 18:9 и ультра-тонкие рамки, обеспечивающее максимальный комфорт при просмотре контента, пользовании социальными сетями и обработке фото- и видео-материалов.

Премиальный внешний вид смартфона достигается благодаря глянцевому блеску материалов и плавным линиям корпуса со скругленными углами. Стильная металлическая рамка по периметру корпуса, выполненная из авиационного алюминия серии AL7000,  делает модель легкой, но при этом прочной, и потому более долговечной при повседневном использовании. Гармоничное сочетание форм и материалов корпуса позволяет с комфортом использовать смартфон, держа его одной рукой, что, несомненно, одно из наиболее актуальных требований к современным мобильным устройствам.

Используя многолетний опыт компании в разработке фото- и видео инструментов, стала возможным интеграция широкоугольной фронтальной камеры с углом обзора 100 градусов, благодаря чему фанаты селфи смогут без усилий вместить в кадр даже большую группу друзей или членов семьи. А с помощью режима камеры «Квадрат» можно делать снимки, оптимизированные для социальных сетей и создавать из них фотоколлажи.

Улучшенный интерфейс LG UX 6.0 позволяет в полной мере использовать возможности дисплея FullVision с соотношением сторон 18:9.

Помимо защиты от механических повреждений, предусмотрена и интеллектуальная программа предотвращения  взлома или утечки информации и личных данных. Функция разблокировки смартфона с помощью распознавания лица владельца разработана специалистами компании LG Electronics и впервые интегрирована в устройство среднего ценового диапазона.

02.11.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

В Москве развиваются новые форматы торговых точекВ Москве развиваются новые форматы торговых точек
Новые форматы торговли могут составить конкуренцию сетевым ритейлерам.
Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.
Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

02.11.2017 - 15:26
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация