RT показал ролик о Ленине и Сталине с участием Александра Ф. Скляра

В новом панорамном ролике RT зрители увидят, как на конспиративной квартире Иосиф Сталин, а также революционер Сергей Аллилуев и его супруга решают, как изменить внешность Владимира Ленина, чтобы тот мог благополучно покинуть Петроград. Съемки видеоролика проходили в стенах Музея-квартиры Сергея Аллилуева в Санкт-Петербурге.

Роль Сергея Аллилуева исполнил известный российский музыкант, актёр, основатель группы «Ва-БанкЪ», заслуженный артист России Александр Ф. Скляр.

«Мне было очень интересно принять участие в проекте. Интересная локация, молодая, увлеченная и профессиональная команда. И, конечно, необычный формат самой съемки. Мне раньше не приходилось работать с камерой полного обзора. И хотя лично у меня нет никакого пиетета к главным действующим лицам Октябрьского переворота, побыть в роли одного из них – запоминающееся приключение. В целом проект, конечно, очень интересный. Все, кто трудился над его воплощением, – большие молодцы! Уверен, что аудитория у проекта будет многочисленная и разновозрастная», – сказал Александр Ф. Скляр.

Всего в серии панорамных видеороликов «Революция 360» восемь эпизодов, каждый из которых рассказывает истории из жизни в революционную эпоху. В съемках проекта RT приняли участие известные российские артисты, режиссеры, поэты, такие как Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов. Закадровый текст озвучивали Гарик Сукачев и Сергей Гармаш.

Съемки видеороликов RT проходили в аутентичных локациях того времени. Зрители окажутся в разных местах революционного Петрограда: в покинутой усадьбе, подпольной типографии, на конспиративной квартире – и даже на полях сражений Первой мировой войны.

В рамках проекта #1917LIVE RT запустил сайт 1917live.red, где можно посмотреть все видеоролики в формате 360 градусов.

В конце 2016 года RT запустил одну из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались в Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публикуют сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II, Ленина и Керенского до простых рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE принимают участие историки из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель, автор бестселлеров Пауло Коэльо. Всего было создано более 80 специальных аккаунтов, все они связаны в Twitter вымышленной газетой «Русский телеграф» (Russian Telegraph, RT). На аккаунты подписались уже около 200 тысяч пользователей, а за время существования проекта хэштег #1917LIVE был использован в более чем 170 тысячах твитов.

Историческая Twitter-реконструкция RT #1917LIVE привлекла внимание политиков, журналистов и ученых в США, Европе, Латинской Америке. На аккаунты проекта подписаны мэр Риги Нил Ушаков, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и на Украине, российская миссия в ООН. За #1917LIVE также следят журналисты таких изданий, как The Guardian, Bloomberg, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Newsweek, France 24. Статьи о проекте были опубликованы более чем на десяти языках.

Спецпроект #1917LIVE стал финалистом престижных международных премий The Drum Social Buzz Awards 2017, Clio Entertainment 2017 и Shorty Social Good Awards.