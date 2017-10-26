Итоги международной выставки "Реклама-2017"

С 26 по 29 сентябряв Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в 25 раз проходила международная специализированная выставка «Реклама-2017» - главная российская выставка оборудования и технологий для рекламной индустрии.

Выставка, организованная «Экспоцентром», проводилась при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Активное участие в выставке и в мероприятиях деловой программы принимали Национальная ассоциация рекламно-сувенирной индустрии (НАРСИ), Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Международная ассоциация презентационной продукции (МАПП).

Президент Ассоциации коммуникационных агентств Алексей Ковылов: "На протяжении многих лет выставка «Реклама» предоставляет уникальную возможность познакомиться с многообразием различных сегментов рекламной индустрии, широким ассортиментом инновационных практик, продуктов и услуг в сфере рекламы. Выставка является удачным местом и поводом для встречи профессионалов рекламной индустрии, площадкой для проведения деловых встреч, поиска партнеров и клиентов."

Выставка «Реклама-2017» отразила актуальное положение отрасли, сформировала ее новые тренды, продемонстрировала лучшие достижения рекламного рынка.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

213 компаний из 11 стран

Около 10 000 посетителей-специалистов

Около 11 000 площадь выставки

С 2017 года выставка «Реклама» для удобства участников и посетителей перешла на четырехдневный режим работы, что позволило не только интенсивно пообщаться с клиентами и партнерами, но и принять участие в обширной деловой программе.

О значимости выставки «Реклама-2017» говорит увеличение площади и количества участников. По сравнению с прошлым годом площадь экспозиции выросла на 15%, а количество участников – на 20%. Широко были представлены российские регионы. 30% от общего количества экспонентов – компании, которые впервые приняли участие в выставке.

Руководитель отдела аддитивных технологий компании Шевалье.ру Сергей Наумов: "Наша компания представляет продукцию латвийского производства. Это промышленные 3D-принтеры. Оборудование выполняет высокоточную печать из любого пластика. По своим характеристикам оно уникальное и не имеет конкурентов на мировом рынке. Кроме того, наша компания разрабатывает и внедряет технологии полного цикла под конкретные производства и конкретного заказчика. В выставке «Реклама» мы участвуем в первый раз. Она превзошла наши ожидания. Об этом даже свидетельствует тот факт, что за два дня мы истратили все наши раздаточные материалы."

Выставку посетили около 10 000 специалистов. Все это свидетельствует о том, что рекламная индустрия в России интенсивно развивается, представляя текущие и будущие современные тренды.

В этом году свои оригинальные идеи и решения на площади около 11 000 кв. м продемонстрировали 213 компаний из 11 стран:Австрии, Германии, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, Республики Корея, России, США, Украины, Швейцарии, Японии.

Новые образцы оборудования, новейшие технологии и материалы в сфере рекламы представили такие компании, как SharpLase, IQDEMY, Fujifilm, Mimaki, Trotec, 3M, Ricoh, OKI, Canon, Greys, Point Techno, Ta Ya Canvas, Neofoam Ltd., Union Foam Doard и другие.

Свои разработки и достижения продемонстрировали 160 отечественных фирм и предприятий: «Смарт-Т», «Зенон», «Русском Графикс», «КАМИ», «Химсырье», «Папиллонс-Трейд», «Ви Ар Саплай Девелопмент», «Челленджер», ТСК «Империя», «НИССА Дистрибуция», «Ледокол Плюс», «Инк-Принт», «Инитпресс Диджитэл», «Лазерный Центр» и многие другие.

Участники вновь удивили своими креативными идеями, оригинальными и необычными проектами, организовали премьерные показы новинок. Традиционно была показана наружная и визуальная реклама, сувенирная продукция. Крупнее и масштабнее стал салон лазерного оборудования. Новинка экспозиции - 3D-оборудование, принтеры и комплектующие для них. Также широко были представлены рекламные услуги и продвижение, оборудование и материалы для полиграфии, конструкции для наружной рекламы, праздничное оформление мероприятий, световое оборудование.

Посетители выставки ознакомились с рекламно-сувенирной продукцией, представленной в специальной экспозиции Национальной ассоциации рекламно-сувенирной индустрии (НАРСИ).

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

На российский рекламный рынок приходят новые идеи, технологии и проблемы. Главной темой государства и бизнеса на международной выставке «Реклама-2017» стало «Развитие и приоритеты государственного и общественного регулирования российской рекламы».

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова: "Рекламный бизнес вынужденно связан большим количеством взаимодействия с органами власти. Выставки – это центр, где говорят о новых технологиях, обсуждают совместные проблемы, ищут прорывные решения, где государство рассказывает о своих мерах института поддержки. Выставки – это эффективная форма для бизнеса, для продвижения вперед."

Главным событием деловой программы выставки стал круглый стол «Современная российская реклама: тенденции развития, приоритеты государственного и общественного регулирования»,организованный Торгово-промышленной палатой РФ, Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), АО «Экспоцентр».

Участники круглого стола обсудили тенденции развития современной российской рекламы и приоритеты её государственного и общественного регулирования. Модераторами дискуссии выступили вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова ипрезидент АКАР Алексей Ковылов.

В круглом столе приняли участие заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Владимир Губернаторов, заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минпромторга России Дмитрий Савенков, заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, первый заместитель руководителя главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы Сергей Пискарев. В обсуждении также участвовалидиректор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, президент компании Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев, президент Российской Академии Рекламы Владимир Филиппов, член комитета ТПП РФ по вопросам регулирования предпринимательской деятельности, эксперт по вопросам регулирования рекламной деятельности Дмитрий Бадалов, вице-президент АКАР Владимир Евстафьев.

В ходе дискуссии выступающие дали оценку состояния рекламной индустрии, обозначили вызовы, с которыми ей придется столкнуться в будущем, высказали предложения по взаимодействию органов власти, отраслевых объединений и участников российского рекламного рынка.

По завершении дискуссии участники круглого стола ознакомились с экспозицией выставки «Реклама-2017».

Важными событиями деловой программы выставки «Реклама-2017» стали VI Форум «Матрица Рекламы» и V Конференция «Интернет-реклама». Организаторы: КВК «Империя» и АО «Экспоцентр».

Презентации, семинары и мастер-классы проходили при поддержке Международной Рекламной Ассоциации, Trout & Partners, СОМАР и других компаний.

Мероприятие прошло успешно, о чем свидетельствует статистика Форума и Конференции:

Более 2000 зарегистрированных участников Форума

50 экспертов из лидирующих компаний рекламной индустрии

3 дня, 4 зала, 120 актуальных тем

Более 500 публикаций о мероприятии в социальных сетях

Темой всех 3 дней Форума «Матрица Рекламы» стала традиционная реклама в эпоху «Digital», а также технологии и производство рекламы в 2018 году. Участники Форума прошли мастер-классы по рекламе на основе данных и позиционированию, участвовали в кейс-лаборатории и посетили семинар по созданию полиграфии. Помимо основной программы Форум сопровождался нетворкингом по авторской технологии «SAVA».

С докладами выступили руководители и ведущие аналитики таких компаний, как «Яндекс», Paper Planes, Ingate, «Мастер Ум», «Академия Лидогенерации», Mailigen и другие.

Конференция «Интернет-реклама» прошла в 2 параллельных залах. Перед многочисленной аудиторией выступили более 30 экспертов. Делегаты научились применять новейшие онлайн-сервисы и технологии, создавать уникальный контент, сайты, и объявления с высокой конверсией и рассылать письма, которые точно откроют. Ключевыми темами конференции стали: SMM, Context, SEO, Email-маркетинг.

Участники Форума отметили высокую актуальность озвученных тем и качественную подборку экспертов. Спикеры, в свою очередь, остались довольны высокой активностью аудитории, атмосферой и выступлениями коллег.

Впервые в рамках международной выставки «Реклама-2017» Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и АО «Экспоцентр» провели Первый профессиональный форум «PR & Events 2017: от организации мероприятий – до современных маркетинговых коммуникаций в интернете».

Секции первого дня были посвящены PR. Спикеры обсудили такие актуальные темы, как: трансформация коммуникаций, будущее PR-специалистов, PR и Digital, управление коммуникацией в социальных медиа, актуальные медиатренды и сошлись во мнении, что традиционные правила игры в отрасли перестают действовать, на смену привычным СМИ приходят блоги, которые способны быстрее реагировать на актуальные события и готовы тестировать новые форматы. Меняется и аудитория: в сети становится активен сегмент людей 55+.

Второй день форума PR&Events начался с секции «С чего начинается мероприятие? Практический курс по организации мероприятия». Эксперты рассказали о своем опыте, самых интересных кейсах, главных проблемах организаторов и площадок.

На второй секции второго дня форума темой для обсуждения стало то, как партнерам, спонсорам, экспонентам и просто посетителям максимально эффективно отработать конференцию.

Завершил форум PR&Events круглый стол «Ивент-подразделение внутри компании vs event-агентство».

Национальная ассоциация рекламно-сувенирной продукции (НАРСИ) провела серию мероприятий по сувенирной продукции, где были представлены интересные кейсы, ярмарка вакансий и многое другое. К участию приглашаются рекламные агентства, прямые заказчики и студенты.

Профессионалов рекламно-производственного рынка собрал семинар «Взгляд по-новому. Как повысить эффективность рекламно-производственного бизнеса» компании WRS. Выступающие поделились секретами создания привлекательных вывесок и рассказали о новинках индустрии и программных продуктах, которые помогут значительно снизить издержки рекламного производства.

Одним из последних тенденций выставочных мероприятий является проведение соревнований профессионального мастерства. И выставка «Реклама» не стала исключением из данного тренда.

Большое число зрителей собрал Чемпионат России по виниловому стайлингу Russian Wrap Masters Cup 2017, на который съехались мастера из 28 городов России, а также оклейщики из Республики Беларусь и Германии. Участники получили новые навыки и опыт. Впервые соревнования проходили на площадке «Экспоцентра» и при его поддержке. На протяжении всех дней чемпионата работала тренировочная зона, в которой участники выполняли задания по оклейке автомобилей, чемоданов, гитар. В ходе соревнований также проводились мастер-классы и разнообразные конкурсы. В финал Чемпионата вышли восемь конкурсантов, показавшие очень близкие результаты. По экспертному решению судей чемпионом RWM Cup’17 назван москвич Кирилл Куканин.

Выставка «Реклама-2017» оказалась наиболее удобной площадкой для проведения тренировки Национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Визуальный мерчандайзинг» и Международных соревнований по компетенции «Графический дизайн» по стандартам Worldskills.

В течение двух дней победители региональных чемпионатов по визуальному мерчандайзингу соревновались в оформлении витрины модных аксессуаров для женщин, используя все свои навыки и дизайнерское мастерство. В тренировке по компетенции графический дизайн помимо членов сборной России участвовали представители Германии, Индии, Ирана и Италии.

Впервые на выставке для российских производителей бизнес-сувенирной и подарочной продукцииМеждународная ассоциация презентационной продукции провела конкурс «Держава мастеров – 2017». В четвертый раз конкурс собрал отечественных производителей, чтобы доказать: Россия может на международном уровне соперничать в сфере идей, техники производства и оформления. Победителем Премии стала Нина Ручкина - Модный Дом «Nina Ruchkina».

Выставка «Реклама-2017» и мероприятия деловой программы оказались максимально полезными для экспонентов и для специалистов отрасли. Многие участники завязали интересные и перспективные знакомства, а некоторые компании даже успели продать свое оборудование на выставке «Рекламе».

Выставка получила много положительных отзывов участников и посетителей выставки. Они по достоинству оценили профессиональный уровень организации выставки, комфортную атмосферу, яркую экспозицию, а также количество и качество полученных во время работы контактов.

Директор по региональным продажам IQdemy Антон Солдаткин: "В этом году мы участвуем в выставке «Реклама» в 6-й раз. И всегда видим в этом большую пользу. Каждый раз мы получаем обратную связь от потенциальных клиентов, которые в дальнейшем становятся действующими клиентами. И то, что мы видим результат от участия в выставке, мотивирует нас продолжать сотрудничество и в дальнейшем. "

Компания Papillons, руководитель отдела продаж Наталья Митрофанова: "Компания выставляется достаточно давно на этой выставке, и каждый год мы присутствуем на ней. Радует, что всегда очень многолюдно, очень много клиентов приезжает, в основном из регионов. Это очень приятно. Всё очень хорошо. Выставка проходит очень активно."

Компания FujiFilm, старший менеджер графических систем Сергей Белоусов: "В этом году мы впервые принимаем участие. Выставка нам нравится. По сравнению с прошлым годом всё гораздо лучше. Много потенциальных покупателей, причем компании новые, неизвестные, которые за время кризиса смогли организоваться, сгенерировать новый бизнес, и мы рады видеть их на выставке."

Ждем Вас на 26-й международной выставке «Реклама-2018», которая пройдет с 25 по 28 сентября 2018 года в ЦВК «Экспоцентр».