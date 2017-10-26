Интернет не по-детски

Перед Contrapunto стояла задача разработать кампанию в поддержку качества мобильного интернета «Билайн».

Ролик начинается с загадочной сцены. Одинокий мужчина бродит по гипермаркету и вдруг натыкается на обаятельное существо — Лунтика. В смятение от внезапной встречи мужчина пытается скрыться, но Лунтик преследует его с широкой улыбкой и приветствием «Я родился!». От него не укрыться нигде. У героя начинается паника, он уже бежит, напряжение нарастает… И тут зритель понимает, что это всего лишь кошмар отца, задремавшего в машине на подземной парковке торгового центра. А всему виной – не по-детски стабильный интернет «Билайн», благодаря которому дочь героя смотрит свой любимый мультик везде и безостановочно!

«Хотелось найти очень близкую и знакомую для всех ситуацию и при этом сделать что-то яркое и не банальное, и со здоровой долей иронии показать хорошо работающий интернет, как мы сделали это в предыдущем ролике. Кроме того, было очень интересно работать с виртуальным «селебрити» Лунтиком, у которого уже есть своя история, характер и особенности. Теперь даже те из нас, у кого нет детей, с Лунтиком на короткой ноге», — поделилась команда Contrapunto.

На съемках ролика команде действительно пришлось перемещаться по самым дальним уголкам торгового центра, что позволило ребятам проверить на деле стабильное качество приёма интернета во всех локациях.

Кампания стартовала 25 октября 2017 года и развернется на ТВ, в наружной рекламе и в интернете в течение 2 месяцев.

Состав творческой группы

ПАО «Вымпелком» (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова

Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (агентство)

Креативный директор — Людмила Баушева

Арт-директор — Антон Воловский

Копирайтер – Настя Гудкова

Руководитель группы по работе с клиентами — Вика Канина

Старший менеджер по работе с клиентами — Ксюша Секиринская

Менеджер по работе с клиентами – Аня Федотова

Продюсер — Аня Черная, Артемий Семенов

Музыкальный продюсер – Паша Филиппенко

ТМА Маркетинг Арм (Агентство по работе со звездами)

Таня Хмельницкая – Директор по работе с селебрити

Оля Быкова – Менеджер по работе с клиентами