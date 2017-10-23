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Подход "The Power of One": чем хороша новая модель агентского бизнеса

Подход &quot;The Power of One&quot;: чем хороша новая модель агентского бизнеса

27 сентября в пространстве DI Telegraph прошла закрытая конференция “The Power of One” группы креативных агентств Publicis Communications и медийных агентств Publicis Media французского коммуникационного холдинга Publicis Groupe. Партнерами конференции стали: IMHO Digital Sales House, Gazprom-Media Digital, ЛБЛ, Hearst Shkulev Media, Mail.ru Group, LENTA.RU (Группа компаний RAMBLER&Co), ГАЗЕТА.RU (Группа компаний RAMBLER&Co), ALLEN MEDIA, Happy Monday Family, Timeout Москва.

Publicis Groupe представилновыйподход, которыйпозволитаккумулироватьврамкаходногохолдингавсюэкспертизурынка, создаватьоптимальныепроектныекомандыиоперативнеепредлагатьрешения. Более 600 клиентов и партнеров группы посетили мероприятие, специально на конференцию прилетели спикеры из Великобритании, Франции и Ближнего Востока. Выступили представители главных рекламных площадок: Facebook, Google, Mail.ru.

Сегодня технологии изменили понятие сервиса, потребительское поведение и маркетинг. Чтобы быть лидером в этом бурном потоке перемен, Publicis Groupe кардинально трансформировался – теперь холдинг превратился в платформу, гибкую, модульную и динамическую. Доказательства того, что смена модели необходима представила Юлия Аракелова, Chief Strategic Officer Publicis Communications Russia. Она показала фильм-интервью с директорами по маркетингу топ крупнейших рекламодателей о  проблемах современной коммуникации, работы с агентствами и будущем индустрии. Про то, как меняются компании, сервис, потребности и про волшебную кнопку на рынке маркетинга рассказали Юлия Удовенко, Business Transformation Director и Драгорад Кнези, Disruption Evangelist Publicis Communications Russia. Наш ответ на быстроменяющуюся реальность представили Jeff Chalmers и Татьяна Маслова, Chief Operating Officers Publicis Media и Publicis Communications Russia. Они рассказали про новый подход холдинга “The Power of One” и заявили, что внутри группы теперь есть абсолютно вся экспертиза, существующая на рынке рекламы на сегодняшний день.

Далее группа представила свои новые продукты и методы работы. Артем Королев, Data Scientist Publicis Media Russia, рассказал, как холдинг использует технологии искусственного интеллекта для анализа аудитории брендов. Ирина Козлова, Development Director Performics и Дмитрий Иноземцев, Content Director Performics рассказали про новый подход к SEO, который был разработан в группе Publicis Media. Амин Рафинежад от продакшна Prodigious, входящее во французское подразделение Publicis Groupe, рассказал про то, как их продакшн трансформировался в единую платформу, способную быстро готовить контент под все задачи клиента и делать его мультиканальным сразу, а Джим Кайт из Publicis London представил свой проект NextTechNow, который связывает стартапы с крупными компаниями для взаимовыгодных проектов.

Про изменение своих экосистем на конференции рассказали представители главных рекламных площадок: Дмитрий Сергеев от Mail.ru Group, Илья Алексеев от Facebook, Юрий Долженко от Google, Александр Иванов от Rambler&Co.

О технологиях не только говорили – некоторые продукты можно было потестировать тут же. Пообщаться с роботом с системой face recognition, пройти VR-квест и посмотреть VR-кейсы брендов.

24.10.2017

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