Счастье окрыляет? Легко!

«Проект 111» и благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») запустили совместный проект по продаже благотворительных сувениров. Теперь мягкие игрушки в виде героев мультсериала «Летающие звери» можно приобрести на gifts.ru — официальном сайте «Проекта 111». Игрушки продаются с благотворительной наценкой, которая направляется на лечение онкологических больных — подопечных фонда AdVita.

Таким образом, приобретая благотворительный сувенир, покупатель одновременно получает качественный товар и делает пожертвование. Благотворительная наценка на игрушки составляет 100-200 рублей, точная сумма наценки указана в карточке каждого товара на gifts.ru.

Средства, перечисленные в фонд AdVita, направляются на лечение подопечных фонда — покупку лекарств, поиск доноров костного мозга, закупку медицинского оборудования для онкологических больных из разных регионов России, которые проходят лечение в Санкт-Петербурге.

Уже продано 4 340 игрушек, на счет фонда перечислено 472 800 рублей. Много это или мало? Это, например, 117 200 предметных стекол для лабораторных анализов в онкологическом отделении больницы. Или 586 флаконов антибиотика, без которого не справиться с осложнениями после химиотерапии. Ожидается, что общая сумма отчислений в фонд в результате продажи благотворительных игрушек составит около 1,3 млн рублей.

На сайте gifts.ru можно приобрести игрушки в виде 6 крылатых героев мультсериала — это заяц Акира, свинка Софи, медведь Тэд, лошадь Джейн, слон Прабу и пес Хосе (явный фаворит в преддверие года собаки). Для крылатых игрушек, как и для всех товаров, представленных на gifts.ru, можно заказать брендирование и использовать их в качестве добрых корпоративных подарков.