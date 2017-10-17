Новости компаний

Российские мужчины провели неделю на РЕН ТВ

Российские мужчины провели неделю на РЕН ТВ

В период с 9 по 15 октября телеканал занял второе место по популярности у российских мужчин с долей 8,2%.

Существенный вклад в долю внесли «Новости» – информационный контент РЕН ТВ всю неделю демонстрировал высокий уровень телесмотрения. Самым успешным стал утренний выпуск «Новостей» от 10 октября – его доля составила 11,8%. Выпуски от 11 и 13 октября привлекли внимание 10,1% российских мужчин.

Зрители также смотрели документальные проекты РЕН ТВ. Лидирующие позиции заняли программы Игоря Прокопенко «Военная тайна» (9,6%) и «Самые шокирующие гипотезы» (10,4%, 9 октября). Новый документальный проект РЕН ТВ «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» продолжает укрепление своих позиций: 9 октября выпуск посмотрело 9,5% российских мужчин.

Аудитория не обделила вниманием и развлекательный контент РЕН ТВ. Воскресенье зрители посвятили вертикальному показу сериала «Знахарь» (10,0%). Что касается будничного кинопоказа, то наиболее успешными стали фильмы «Стражи галактики» (9,9%) и «Механик: Воскрешение» (9,0%).

*Mediascope, Россия, мужчины 25-54

18.10.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более... (1)
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.
Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество...Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество... (2)
Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Business Ethics, реклама с участием сексуально привлекательных женских моделей вызывает у женщин косвенную агрессию.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

18.10.2017 - 13:39
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация