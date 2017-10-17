Российские мужчины провели неделю на РЕН ТВ

В период с 9 по 15 октября телеканал занял второе место по популярности у российских мужчин с долей 8,2%.

Существенный вклад в долю внесли «Новости» – информационный контент РЕН ТВ всю неделю демонстрировал высокий уровень телесмотрения. Самым успешным стал утренний выпуск «Новостей» от 10 октября – его доля составила 11,8%. Выпуски от 11 и 13 октября привлекли внимание 10,1% российских мужчин.

Зрители также смотрели документальные проекты РЕН ТВ. Лидирующие позиции заняли программы Игоря Прокопенко «Военная тайна» (9,6%) и «Самые шокирующие гипотезы» (10,4%, 9 октября). Новый документальный проект РЕН ТВ «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» продолжает укрепление своих позиций: 9 октября выпуск посмотрело 9,5% российских мужчин.

Аудитория не обделила вниманием и развлекательный контент РЕН ТВ. Воскресенье зрители посвятили вертикальному показу сериала «Знахарь» (10,0%). Что касается будничного кинопоказа, то наиболее успешными стали фильмы «Стражи галактики» (9,9%) и «Механик: Воскрешение» (9,0%).

*Mediascope, Россия, мужчины 25-54