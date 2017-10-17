Новый фирменный стиль агентства Intention

В рамках группы компаний «Ташир» было создано коммуникационное агентство Intention. BBDO Branding поручили разработать для него бренд-стратегию и фирменный стиль, отражающий нацеленность агентства на инновационные проекты в сфере маркетинга и рекламы.
Intention было создано в 2005 году в рамках «Ташир» — многопрофильной группы федерального масштаба, объединяющей более 200 компаний в различных секторах экономики. Основа ее бизнеса — масштабные проекты в сфере строительства и девелопмента. Intention (прежнее название — Tashir Media) изначально занимается созданием и размещением рекламы в торгово-развлекательных центрах и других объектах коммерческой недвижимости. На сегодня это единственное в России коммуникационное агентство с такой специализацией. У Intention есть собственная аналитическая система Reports, и компетенции агентства позволяют оказывать широкий спектр услуг в сфере digital и корпоративного PR. Все это и требовалось отразить творческой группе BBDO Branding.
«При разработке стратегии был определен архетип компании — «Волшебник». Соответственно, основными чертами характера бренда выбраны восприимчивость, гибкость и смелость», — объясняет Мария Петрова, креативный директор BBDO Branding. Логотип Intention представляет собой вектор подъема по лестнице из слогов названия. Диагональ — универсальный элемент стиля, символизирующий движение, стремление, намерение, и градиентная заливка диагонали подчеркивает эту живую изменчивость. Располагаясь в правом нижнем углу любого макета — от главной страницы сайта до визитной карточки сотрудника, логотип уступает остальное пространство для необходимой визуальной и текстовой коммуникации.
Состав творческой группы
BBDO Branding Руководитель проекта — Ирина Ваксман Креативный директор — Мария Петрова Дизайнер — Александр Банькин
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